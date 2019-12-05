У Луцьку відкривають стриптиз-клуб
Сьогодні, 16:18
Стриптиз-клуб під назвою «Спокуса» відкриється у Луцьку поряд з нічним клубом Hollywood.
Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці нічного клубу Hollywood у facebook, підтвердили це й в адміністрації клубу, - пише Перший.
Вперше клуб запрацює у четвер, 20 лютого. Знаходиться він за адресою Євгена Сверстюка, 1. Вартість вхідного квитка – 250 гривень. Вхід лише для чоловіків і жінок, яким виповнився 21 рік.
У коментарі «Першому» у клубі зазначили, що тут окрім звичних еротичних танців впроваджуватиметься різноманітна програма.
«Ми будемо впроваджувати цікаві еротичні новинки, які відбуватимуться у Луцьку вперше. Все-таки, такі танці мають попит вже давно, тому й в нашому місті такий клуб повинен бути», – розповіли у «Спокусі».
Клуб працюватиме кожного четверга, п’ятниці та суботи.
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Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці нічного клубу Hollywood у facebook, підтвердили це й в адміністрації клубу, - пише Перший.
Вперше клуб запрацює у четвер, 20 лютого. Знаходиться він за адресою Євгена Сверстюка, 1. Вартість вхідного квитка – 250 гривень. Вхід лише для чоловіків і жінок, яким виповнився 21 рік.
У коментарі «Першому» у клубі зазначили, що тут окрім звичних еротичних танців впроваджуватиметься різноманітна програма.
«Ми будемо впроваджувати цікаві еротичні новинки, які відбуватимуться у Луцьку вперше. Все-таки, такі танці мають попит вже давно, тому й в нашому місті такий клуб повинен бути», – розповіли у «Спокусі».
Клуб працюватиме кожного четверга, п’ятниці та суботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Зазвичай, такі заклади для євнухів, але з баблом в кишені. І для тих, хто з багатьох причин обмежений в сексуальних стосунках. Вони будуть підскакувати на стільцях, з широко розкритого рота на підборіддя буде витікати слина, а в кишені будуть мяти член... А стриптизеркам будуть засовувати за ліфчики по 50 доларів. Класний бізнес!
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