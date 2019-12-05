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У Луцьку відкривають стриптиз-клуб

У Луцьку відкривають стриптиз-клуб
Стриптиз-клуб під назвою «Спокуса» відкриється у Луцьку поряд з нічним клубом Hollywood.

Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці нічного клубу Hollywood у facebook, підтвердили це й в адміністрації клубу, - пише Перший.

Вперше клуб запрацює у четвер, 20 лютого. Знаходиться він за адресою Євгена Сверстюка, 1. Вартість вхідного квитка – 250 гривень. Вхід лише для чоловіків і жінок, яким виповнився 21 рік.

У коментарі «Першому» у клубі зазначили, що тут окрім звичних еротичних танців впроваджуватиметься різноманітна програма.

«Ми будемо впроваджувати цікаві еротичні новинки, які відбуватимуться у Луцьку вперше. Все-таки, такі танці мають попит вже давно, тому й в нашому місті такий клуб повинен бути», – розповіли у «Спокусі».

Клуб працюватиме кожного четверга, п’ятниці та суботи.

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Теги: стриптиз, клуб, Луцьк, відкриття
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Коментарі 1
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Зазвичай, такі заклади для євнухів, але з баблом в кишені. І для тих, хто з багатьох причин обмежений в сексуальних стосунках. Вони будуть підскакувати на стільцях, з широко розкритого рота на підборіддя буде витікати слина, а в кишені будуть мяти член... А стриптизеркам будуть засовувати за ліфчики по 50 доларів. Класний бізнес!
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