В Україні минулоріч понад тисяча чоловіків взяли прізвище нареченої при одруженні
Сьогодні, 21:15
За минулий рік в Україні понад 1 тисяча чоловіків при реєстрації шлюбу взяли прізвище нареченої.
Про це УНН повідомили в Міністерстві юстиції України у відповідь на запит.
“У 2019 році зареєстровано 1 253 актові записи про шлюб, при державній реєстрації яких нареченим обрано прізвище нареченої”, — йдеться у повідомленні.
Всього минулого року в Україні одружилися майже 240 тисяч пар.
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Про це УНН повідомили в Міністерстві юстиції України у відповідь на запит.
“У 2019 році зареєстровано 1 253 актові записи про шлюб, при державній реєстрації яких нареченим обрано прізвище нареченої”, — йдеться у повідомленні.
Всього минулого року в Україні одружилися майже 240 тисяч пар.
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