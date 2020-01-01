В Україні минулоріч понад тисяча чоловіків взяли прізвище нареченої при одруженні





Про це



“У 2019 році зареєстровано 1 253 актові записи про шлюб, при державній реєстрації яких нареченим обрано прізвище нареченої”, — йдеться у повідомленні.



Всього минулого року в Україні одружилися майже 240 тисяч пар.

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