Маршрутки №103 та №107 їздитимуть в Гірку Полонку

Волинська ОДА та Луцька міська рада підписали домовилися щодо курсування автобусів на приміських та міських маршрутах вулицями міста Луцька та за його межами. Такі домовленості принесуть і деякі зміни у транспортних сполученнях.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Зокрема, за результатами перемовин, які тривали кілька місяців, обидві сторони домовилися про схеми руху окремих приміських маршрутів. Варто зауважити, що серед домовленостей - залишити в схемах руху центральні вулиці міста до закінчення терміну дії договору.Для прикладу, у переліку обумовлених пунктів – зміна схеми руху та приведення у відповідність розкладу руху на маршруті №251 Підгайці – Забороль» з 01.12.2021 (закінчення терміну дії договору).Окрім цього, відповідно до меморандуму, перестануть курсувати два маршрути: №233 з 30 березня та №236 з 17 березня.Однак натомість, схеми курсування маршрутів №103 та №107 Луцьк-Ківерці продовжать до села Гірка Полонка.Так, усі автобуси, які здійснюються перевезення до приміських сіл, курсуватимуть за затвердженими у Волинській ОДА схемами маршрутів.