Маршрутки №103 та №107 їздитимуть в Гірку Полонку
Сьогодні, 16:42
Волинська ОДА та Луцька міська рада підписали домовилися щодо курсування автобусів на приміських та міських маршрутах вулицями міста Луцька та за його межами. Такі домовленості принесуть і деякі зміни у транспортних сполученнях.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Зокрема, за результатами перемовин, які тривали кілька місяців, обидві сторони домовилися про схеми руху окремих приміських маршрутів. Варто зауважити, що серед домовленостей - залишити в схемах руху центральні вулиці міста до закінчення терміну дії договору.
Для прикладу, у переліку обумовлених пунктів – зміна схеми руху та приведення у відповідність розкладу руху на маршруті №251 Підгайці – Забороль» з 01.12.2021 (закінчення терміну дії договору).
Окрім цього, відповідно до меморандуму, перестануть курсувати два маршрути: №233 з 30 березня та №236 з 17 березня.
Однак натомість, схеми курсування маршрутів №103 та №107 Луцьк-Ківерці продовжать до села Гірка Полонка.
Так, усі автобуси, які здійснюються перевезення до приміських сіл, курсуватимуть за затвердженими у Волинській ОДА схемами маршрутів.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Зокрема, за результатами перемовин, які тривали кілька місяців, обидві сторони домовилися про схеми руху окремих приміських маршрутів. Варто зауважити, що серед домовленостей - залишити в схемах руху центральні вулиці міста до закінчення терміну дії договору.
Для прикладу, у переліку обумовлених пунктів – зміна схеми руху та приведення у відповідність розкладу руху на маршруті №251 Підгайці – Забороль» з 01.12.2021 (закінчення терміну дії договору).
Окрім цього, відповідно до меморандуму, перестануть курсувати два маршрути: №233 з 30 березня та №236 з 17 березня.
Однак натомість, схеми курсування маршрутів №103 та №107 Луцьк-Ківерці продовжать до села Гірка Полонка.
Так, усі автобуси, які здійснюються перевезення до приміських сіл, курсуватимуть за затвердженими у Волинській ОДА схемами маршрутів.
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