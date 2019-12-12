«Сімейне браконьєрство»: на Волині батько з сином ловлять рибу сітками

Поблизу села Хорів Локачинського району на території гідрологічного заказника «Лучний» викрили чоловіка, який ловив рибу сіткою.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Зазначається, що цей чоловік уже втретє потрапляє у поре зору рибпатрульних. Так, 19 вересня 2017 року та 8 лютого 2018 року його викрили за аналогічні правопорушення, однак тоді він використовував гумовий човен. Двічі суд обмежувався усними зауваженнями.Також уже тричі притягувався до відповідальності син цього порушника. Зокрема, волинські рибпатрульні 2 грудня 2017 року, 22 жовтня 2018 року та 7 листопада 2019 р. "ловили" цього чоловіка на тій ж водоймі за риболовлею сітками з гумового човна. В цьому випадку Локачинський районний суд кожного разу обирав стягнення у вигляді штрафу: першого разу – 340 грн, другого – 510 грн та третього – 340 грн.Останньою постановою суд призначив конфіскацію гумового човна. Тому 14 лютого батько цього порушника ставив сітку на водоймі за допомогою гумового костюму.