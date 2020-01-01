Познайомилися через соціальні мережі: іноземець «розвів» волинянку на кругленьку суму





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 12-го лютого, повідомляє



До суду надійшло клопотання слідчого Нововолинського відділення поліції про надання тимчасового доступу до речей і документів.



Встановили, що 13-го січня невідома особа, в ході спілкування через інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 58 390 гривень.



Жінка слідчому розповіла, що до неї у Facebook добавився у друзі чоловік, який підписаний Tirad AL Sheikh Mahmoud.



Протягом 5-ти місяців спілкування, увійшовши в довіру, чоловік під приводом купівлі спільного житла за кордоном, заволодів грошовими коштами, які потерпіла добровільно йому переказала.



Кошти потерпіла переказала шахраю через власну банківську картку в сумі 52 140 гривень, 250 доларів США жінка відправила на іноземний рахунок через касу банку.



За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (Шахрайство).



Для встановлення важливих обставин слідчий звернувся до суду з проханням отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації.



Суд задовольнив клопотання слідчого.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Нововолинська познайомилась у Facebook з іноземцем. Після 5-ти місяців спілкування, під приводом купівлі спільного помешкання за кордоном, чоловік видурив у жінки майже 60 тисяч гривень.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 12-го лютого, повідомляє "Буг" До суду надійшло клопотання слідчого Нововолинського відділення поліції про надання тимчасового доступу до речей і документів.Встановили, що 13-го січня невідома особа, в ході спілкування через інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 58 390 гривень.Жінка слідчому розповіла, що до неї у Facebook добавився у друзі чоловік, який підписаний Tirad AL Sheikh Mahmoud.Протягом 5-ти місяців спілкування, увійшовши в довіру, чоловік під приводом купівлі спільного житла за кордоном, заволодів грошовими коштами, які потерпіла добровільно йому переказала.Кошти потерпіла переказала шахраю через власну банківську картку в сумі 52 140 гривень, 250 доларів США жінка відправила на іноземний рахунок через касу банку.За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (Шахрайство).Для встановлення важливих обставин слідчий звернувся до суду з проханням отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації.Суд задовольнив клопотання слідчого.

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