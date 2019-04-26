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Вперше за 120 років на Волині не буде весняної повені

Вперше за 120 років на Волині не буде весняної повені
Аномально тепла зима на Волині негативно позначилась на формуванні весняного водопілля. Така ситуація загрозлива для водойм області за умов спекотного та сухого літа.

Про це розповіла заступниця начальника Волинського центру з гідрометрології Людмила Кващук під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулась під головуванням заступника голови ОДА Олександра Троханенка, повідомляє відділ інфоомаційної роботи Волинської ОДА.

За її словами, упродовж 2019 – 2020 на річках Волинської області склались вкрай несприятливі гідрометрологічні умови через відсутність талих вод, які щороку підживлювали водойми нашого регіону. Тому зараз водність річок області – нижча від середньої норми. Поточний рівень води в річках більш ніж на 1-2 метри нижчі за відмітки заплави, окрім річок Прип’ять та і Стохід – там менше метра.

«Щодо Світязя – на сьогоднішні рівень води в озері складає 102 см. Він підвищився на 10 см у порівнянні з грудневими позначками 2019 року. Цьому сприяли значне зниженням температур, випаровуваності та значні опади, які покращили ситуацію», - повідомила Людмила Кващук.

В.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук доповів, що на сьогодні жодна з річок області не вийшла на заплаву та має достатній запас - від 40 см у річки Стохід і до 2 метрів у річках Стир і Західний Буг. «В таких умовах вперше за історію спостережень весняної повені – не буде. Разом з тим, враховуючи кліматичні зміни, не виключені паводки, які можуть спричинити локальні опади», - наголосив посадовець. Йдеться про 120 років спостережень.


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Теги: повінь, весна, Волинь
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