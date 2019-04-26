Вперше за 120 років на Волині не буде весняної повені
Сьогодні, 17:07
Аномально тепла зима на Волині негативно позначилась на формуванні весняного водопілля. Така ситуація загрозлива для водойм області за умов спекотного та сухого літа.
Про це розповіла заступниця начальника Волинського центру з гідрометрології Людмила Кващук під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулась під головуванням заступника голови ОДА Олександра Троханенка, повідомляє відділ інфоомаційної роботи Волинської ОДА.
За її словами, упродовж 2019 – 2020 на річках Волинської області склались вкрай несприятливі гідрометрологічні умови через відсутність талих вод, які щороку підживлювали водойми нашого регіону. Тому зараз водність річок області – нижча від середньої норми. Поточний рівень води в річках більш ніж на 1-2 метри нижчі за відмітки заплави, окрім річок Прип’ять та і Стохід – там менше метра.
«Щодо Світязя – на сьогоднішні рівень води в озері складає 102 см. Він підвищився на 10 см у порівнянні з грудневими позначками 2019 року. Цьому сприяли значне зниженням температур, випаровуваності та значні опади, які покращили ситуацію», - повідомила Людмила Кващук.
В.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук доповів, що на сьогодні жодна з річок області не вийшла на заплаву та має достатній запас - від 40 см у річки Стохід і до 2 метрів у річках Стир і Західний Буг. «В таких умовах вперше за історію спостережень весняної повені – не буде. Разом з тим, враховуючи кліматичні зміни, не виключені паводки, які можуть спричинити локальні опади», - наголосив посадовець. Йдеться про 120 років спостережень.
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Про це розповіла заступниця начальника Волинського центру з гідрометрології Людмила Кващук під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулась під головуванням заступника голови ОДА Олександра Троханенка, повідомляє відділ інфоомаційної роботи Волинської ОДА.
За її словами, упродовж 2019 – 2020 на річках Волинської області склались вкрай несприятливі гідрометрологічні умови через відсутність талих вод, які щороку підживлювали водойми нашого регіону. Тому зараз водність річок області – нижча від середньої норми. Поточний рівень води в річках більш ніж на 1-2 метри нижчі за відмітки заплави, окрім річок Прип’ять та і Стохід – там менше метра.
«Щодо Світязя – на сьогоднішні рівень води в озері складає 102 см. Він підвищився на 10 см у порівнянні з грудневими позначками 2019 року. Цьому сприяли значне зниженням температур, випаровуваності та значні опади, які покращили ситуацію», - повідомила Людмила Кващук.
В.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук доповів, що на сьогодні жодна з річок області не вийшла на заплаву та має достатній запас - від 40 см у річки Стохід і до 2 метрів у річках Стир і Західний Буг. «В таких умовах вперше за історію спостережень весняної повені – не буде. Разом з тим, враховуючи кліматичні зміни, не виключені паводки, які можуть спричинити локальні опади», - наголосив посадовець. Йдеться про 120 років спостережень.
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