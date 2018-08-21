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Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО

Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО
У селі Сокіл Рожищенського району в останню дорогу провели директора загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Оленівка Миколу Ліщенка.

Поховали чоловіка 19 лютого. Про це повідомляє Район.Рожище.

Попрощатися з педагогом прийшли рідні, близькі, односельці, колеги із різних куточків області, учні, посадовці. Зібралося понад 500 людей. Чоловіка поховали на місцевому кладовищі.

Колеги Миколи Ліщенка відгукуються про педагога як про чуйну, добру та працелюбну людину.

«Директор із 30-річним стажем, працелюб за натурою, він ніколи не пасував перед труднощами, згуртовував колектив і націлював його на поступ уперед. Він був тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні сил, ні часу, щоб втілити намічене», – висловлюється педагогічний колектив школи.
Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО
Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО
Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО
Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО
Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО
Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО
Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО
Директора волинської школи провели в останню дорогу. ФОТО

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Теги: смерть, прощання, директор школи, Волинь
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