Завтра, 20 лютого, у центрі Луцька перекриють рух транспорту
Сьогодні, 17:22
У зв’язку з вшануванням подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого у Луцьку тимчасово перекриють центр міста.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
Так, з 12:00 до 13:00 рух транспорту обмежать за маршрутом: (Театральний майдан - вулиця Винниченка - проспект Василя Мойсея).
Під час проходження ходи працівники управління патрульної поліції у Волинській області забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та охорону громадського порядку.
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Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
Так, з 12:00 до 13:00 рух транспорту обмежать за маршрутом: (Театральний майдан - вулиця Винниченка - проспект Василя Мойсея).
Під час проходження ходи працівники управління патрульної поліції у Волинській області забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та охорону громадського порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
по дорозі розвалять мвс як в старі добрі часи?
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