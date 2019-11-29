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Завтра, 20 лютого, у центрі Луцька перекриють рух транспорту

Завтра, 20 лютого, у центрі Луцька перекриють рух транспорту
У зв’язку з вшануванням подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого у Луцьку тимчасово перекриють центр міста.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

Так, з 12:00 до 13:00 рух транспорту обмежать за маршрутом: (Театральний майдан - вулиця Винниченка - проспект Василя Мойсея).

Під час проходження ходи працівники управління патрульної поліції у Волинській області забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та охорону громадського порядку.




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Теги: центр Луцьк, урочиста хода, перекриття руху
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Коментарі 1
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по дорозі розвалять мвс як в старі добрі часи?
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