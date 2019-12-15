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Візажистка з Луцька здобула перемогу на чемпіонаті у Венеції

Візажистка з Луцька здобула перемогу на чемпіонаті у Венеції
Лучанка Юлія Щесюк здобула перемогу на чемпіонаті у Венеції у номінації «Моделювання та фарбування брів».

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Як йдеться у дописі візажистки, чемпіонат відбувся 16 лютого. У ньому вона отримала декілька нагород: 4 кубки та звання чемпіона.

"...Мені дуже сподобалось оцінювання суддями, розглядали дуже ретельно кожну роботу, під лампою, прочесували, дивились чи немає ранок після корекції, чи немає косметики і тд - це круто", - йдеться у дописі.

Наступним кроком вважає лучанка буде підкорення чемпіонату світу в Парижі.


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Теги: Юлія Щесюк, візажистка, чемпіонат, Венеція
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