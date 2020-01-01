Ковельські лікарі врятували чоловіка, замінивши аорту на штучний протез. ВІДЕО 18+





Термінове оперативне втручання дозволило врятувати життя 61-річного чоловіка, - про це йдеться на



Пацієнт звернувся зі скаргами на біль у животі та попереку до однієї з клінік Житомира, де провели УЗД органів та запідозрили аневризму черевного відділу аорти.



Дізнавшись, що ця паталогія лікується в Ковелі, чоловік приїхав на обстеження в Ковельське МТМО, де йому провели КТ з контрастом. За результатами обстеження лікарі встановили діагноз - розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судинні хірурги Ковельського МТМО в ургентному порядку виконали заміну аорти на штучний протез.Термінове оперативне втручання дозволило врятувати життя 61-річного чоловіка, - про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.Пацієнт звернувся зі скаргами на біль у животі та попереку до однієї з клінік Житомира, де провели УЗД органів та запідозрили аневризму черевного відділу аорти.Дізнавшись, що ця паталогія лікується в Ковелі, чоловік приїхав на обстеження в Ковельське МТМО, де йому провели КТ з контрастом. За результатами обстеження лікарі встановили діагноз - розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти.

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