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Ковельські лікарі врятували чоловіка, замінивши аорту на штучний протез. ВІДЕО 18+

Ковельські лікарі врятували чоловіка, замінивши аорту на штучний протез. ВІДЕО 18+
Судинні хірурги Ковельського МТМО в ургентному порядку виконали заміну аорти на штучний протез.

Термінове оперативне втручання дозволило врятувати життя 61-річного чоловіка, - про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Пацієнт звернувся зі скаргами на біль у животі та попереку до однієї з клінік Житомира, де провели УЗД органів та запідозрили аневризму черевного відділу аорти.

Дізнавшись, що ця паталогія лікується в Ковелі, чоловік приїхав на обстеження в Ковельське МТМО, де йому провели КТ з контрастом. За результатами обстеження лікарі встановили діагноз - розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти.

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Теги: Ковельське МТМО, врятоване життя, чоловік
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