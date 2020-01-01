Ковельські лікарі врятували чоловіка, замінивши аорту на штучний протез. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 18:18
Судинні хірурги Ковельського МТМО в ургентному порядку виконали заміну аорти на штучний протез.
Термінове оперативне втручання дозволило врятувати життя 61-річного чоловіка, - про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Пацієнт звернувся зі скаргами на біль у животі та попереку до однієї з клінік Житомира, де провели УЗД органів та запідозрили аневризму черевного відділу аорти.
Дізнавшись, що ця паталогія лікується в Ковелі, чоловік приїхав на обстеження в Ковельське МТМО, де йому провели КТ з контрастом. За результатами обстеження лікарі встановили діагноз - розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти.
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Термінове оперативне втручання дозволило врятувати життя 61-річного чоловіка, - про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Пацієнт звернувся зі скаргами на біль у животі та попереку до однієї з клінік Житомира, де провели УЗД органів та запідозрили аневризму черевного відділу аорти.
Дізнавшись, що ця паталогія лікується в Ковелі, чоловік приїхав на обстеження в Ковельське МТМО, де йому провели КТ з контрастом. За результатами обстеження лікарі встановили діагноз - розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти.
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