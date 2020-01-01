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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 лютого
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу зі снігом за даними Sinoptik.ua.

У Любешеві, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень – +5…+6. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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