Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 лютого
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу зі снігом за даними Sinoptik.ua.
У Любешеві, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень – +5…+6. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу зі снігом за даними Sinoptik.ua.
У Любешеві, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень – +5…+6. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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