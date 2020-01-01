Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 лютого





У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу зі снігом за даними Sinoptik.ua.



У Любешеві, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень – +5…+6. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу зі снігом за даними Sinoptik.ua.У Любешеві, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень – +5…+6. Вітер західний, північно-західний, південно-західний і південний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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