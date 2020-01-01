У Польщі знайшли повішеним молодого українця





Про це повідомляє



Зазначають, що громадянин України працював у місті Гевартув. Його тіло знайшли 12 лютого в сараї, на ділянці, де розташована штаб-квартира компанії.



Поліцейські та лікар, що прибули на місце події, не виявили участі третіх осіб. Вони впевнені, що чоловік скоїв самогубство. Імовірно, це відбулося з 11 на 12 лютого.



Причиною того, що українця звільнили з роботи, як пише видання, може бути його зловживання алкоголем. Там уточнили, що чоловіка того вечора бачили в магазині – він купував алкоголь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі повісився 34-річний українець. За кілька годин до самогубства його звільнили з роботи.Про це повідомляє Obozrevatel , почилаючись на польське видання slupca.pl.Зазначають, що громадянин України працював у місті Гевартув. Його тіло знайшли 12 лютого в сараї, на ділянці, де розташована штаб-квартира компанії.Поліцейські та лікар, що прибули на місце події, не виявили участі третіх осіб. Вони впевнені, що чоловік скоїв самогубство. Імовірно, це відбулося з 11 на 12 лютого.Причиною того, що українця звільнили з роботи, як пише видання, може бути його зловживання алкоголем. Там уточнили, що чоловіка того вечора бачили в магазині – він купував алкоголь.

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