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У Польщі знайшли повішеним молодого українця

У Польщі знайшли повішеним молодого українця
У Польщі повісився 34-річний українець. За кілька годин до самогубства його звільнили з роботи.

Про це повідомляє Obozrevatel, почилаючись на польське видання slupca.pl.

Зазначають, що громадянин України працював у місті Гевартув. Його тіло знайшли 12 лютого в сараї, на ділянці, де розташована штаб-квартира компанії.

Поліцейські та лікар, що прибули на місце події, не виявили участі третіх осіб. Вони впевнені, що чоловік скоїв самогубство. Імовірно, це відбулося з 11 на 12 лютого.

Причиною того, що українця звільнили з роботи, як пише видання, може бути його зловживання алкоголем. Там уточнили, що чоловіка того вечора бачили в магазині – він купував алкоголь.


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Теги: Польща, українець, повішання
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