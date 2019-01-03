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Затримали підприємця, який дав хабар ковельському прокурору. ФОТО

Затримали підприємця, який дав хабар ковельському прокурору. ФОТО
Прокуратурою Волинської області спільно з ГУ НП в області за оперативного супроводження УСР в області викрито керівника підприємства, який надав неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень одному з керівників Ковельської місцевої прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

У такий спосіб очільник підприємства хотів залагодити питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності та не документування в межах кримінального провадження фактів розкрадання бюджетних коштів.

Встановлено, що посадовець, отримавши із бюджету майже 1 млн грн на проведення ремонтних робіт в закладах освіти району, в повному обсязі такі роботи не виконав, натомість склав документи про їх виконання.

Отримавши пропозицію надання неправомірної вигоди, прокурор вжив передбачених законодавством заходів задля викриття та документування правопорушення. Відтак завдяки його принциповості правопорушника викрили у момент вчинення злочину.

Керівника підприємства затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Проводяться невідкладні слідчі дії, по завершенню яких буде вирішуватися питання про повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).

До слова, санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Затримали підприємця, який дав хабар ковельському прокурору. ФОТО

Затримали підприємця, який дав хабар ковельському прокурору. ФОТО

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Теги: прокуратура, волинь, хабар
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