В Україні епідемія грипу: померло 10 осіб





Інтенсивний показник захворюваності склав 640,9 на 100 000 населення, що на 34,4 % більше епідемічного порога по Україні, -



У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.



У Харківській, Луганській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.



Нагадуємо, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.



За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 69 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 12 — типу А(Н1)pdm09, 11 — типу А не субтипований, 1 — типу B.



За минулий тиждень зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону — 40 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.



Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 776 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.



Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтеся самолікування - звертайтеся до лікаря.



Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий тиждень (10.02–16.02) на ГРВІ захворіли 245 055 людей, із них 61,4 % — діти.Інтенсивний показник захворюваності склав 640,9 на 100 000 населення, що на 34,4 % більше епідемічного порога по Україні, - пишуть на сайті МОЗ.У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.У Харківській, Луганській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.Нагадуємо, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 69 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 12 — типу А(Н1)pdm09, 11 — типу А не субтипований, 1 — типу B.За минулий тиждень зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону — 40 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 776 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтеся самолікування - звертайтеся до лікаря.Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію