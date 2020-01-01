У СНУ імені Лесі Українки презентували нове обладнання для медичного факультету





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«Усім відомо, що ми отримали ліцензію на спеціальність «Медицина» в галузі знань «Охорона здоров’я» та провадимо підготовку до 1 вересня, до початку якісного навчання. Тому розглядаємо усі варіанти надсучасних навчальних освітніх технологій, – зауважив на початку презентації проректор з науково-педагогічної роботи та інновацій Вадим Ульянов. – Компанії приїжджатимуть до нас, презентуватимуть свої можливості. А ми наприкінці оберемо найкращу й обладнаємо наш медико-біологічний факультет найсучаснішим ефективним обладнанням».



Затим керівниця відділу біологічних технологій компанії Carl Zeiss – одного з найкращих виробників високоякісної оптики у світі - Зінаїда Сміла розповіла викладачам та студентам про Digital classroom і його переваги в навчальному процесі.



«Ви знаєте, що Zeiss – це наукове обладнання. Але нині світ трішки змінився, ми живемо в епоху четвертої промислової революції, усе йде до повної автоматизації виробництва, – зазначила вона. – Відповідно, змінюються й вимоги до робочих кадрів. І освіті треба пристосовуватися до цих вимог. Наразі майбутнє – за технологіями, що забезпечують персоналізацію освітнього процесу. Важливо якомога раніше залучати студентів до наукової роботи. А використання найновіших гаджетів, у тому числі Digital classroom, якраз цьому сприяє. Адже дітям значно цікавіше використовувати сучасні технології, ніж стаціонарні звичайні мікроскопи. Digital classroom працює таким чином: з одного боку, це мікроскопи, за якими можна працювати, як зазвичай, а з іншого – гаджети, адже ці мікроскопи за допомогою камери та різних виходів (USB, Wi-Fi) можна об’єднати в мережу. Тож усі зображення з мікроскопів студентів викладач може побачити на своєму гаджеті. Також він може перемкнутися на гаджет кожного студента, тож не треба підходити й дивитися, що він там робить».



Серед переваг Digital classroom для педагогів Зінаїда Сміла назвала мотивацію студентів до більш активної участі в роботі за допомогою цифрових пристроїв, моніторинг роботи всіх студентів з власного пристрою без потреби пересування аудиторією, залучення до обговорення результатів, спільне використання зображень та відео онлайн. А для студентів це – навчання у звичному цифровому середовищі, спільне використання результатів з однолітками, робота з привабливою новою технологією, а відтак – інтерес до навчання, швидка допомога викладача, більше часу для начання тощо.



Зінаїда Сміла продемонструвала, як працюють мікроскопи, а потому провела майстер-клас, під час якого всі охочі – і викладачі, і студенти – мали нагоду випробувати диво-мікроскопи в дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 20 лютого, в конференц-залі головного корпусу СНУ імені Лесі Українки відбулася презентація навчальної морфологічної лабораторії Carl Zeiss.Про це пише ІА Волинські новини.«Усім відомо, що ми отримали ліцензію на спеціальність «Медицина» в галузі знань «Охорона здоров’я» та провадимо підготовку до 1 вересня, до початку якісного навчання. Тому розглядаємо усі варіанти надсучасних навчальних освітніх технологій, – зауважив на початку презентації проректор з науково-педагогічної роботи та інновацій. – Компанії приїжджатимуть до нас, презентуватимуть свої можливості. А ми наприкінці оберемо найкращу й обладнаємо наш медико-біологічний факультет найсучаснішим ефективним обладнанням».Затим керівниця відділу біологічних технологій компанії Carl Zeiss – одного з найкращих виробників високоякісної оптики у світі - Зінаїда Сміла розповіла викладачам та студентам про Digital classroom і його переваги в навчальному процесі.«Ви знаєте, що Zeiss – це наукове обладнання. Але нині світ трішки змінився, ми живемо в епоху четвертої промислової революції, усе йде до повної автоматизації виробництва, – зазначила вона. – Відповідно, змінюються й вимоги до робочих кадрів. І освіті треба пристосовуватися до цих вимог. Наразі майбутнє – за технологіями, що забезпечують персоналізацію освітнього процесу. Важливо якомога раніше залучати студентів до наукової роботи. А використання найновіших гаджетів, у тому числі Digital classroom, якраз цьому сприяє. Адже дітям значно цікавіше використовувати сучасні технології, ніж стаціонарні звичайні мікроскопи. Digital classroom працює таким чином: з одного боку, це мікроскопи, за якими можна працювати, як зазвичай, а з іншого – гаджети, адже ці мікроскопи за допомогою камери та різних виходів (USB, Wi-Fi) можна об’єднати в мережу. Тож усі зображення з мікроскопів студентів викладач може побачити на своєму гаджеті. Також він може перемкнутися на гаджет кожного студента, тож не треба підходити й дивитися, що він там робить».Серед переваг Digital classroom для педагогівназвала мотивацію студентів до більш активної участі в роботі за допомогою цифрових пристроїв, моніторинг роботи всіх студентів з власного пристрою без потреби пересування аудиторією, залучення до обговорення результатів, спільне використання зображень та відео онлайн. А для студентів це – навчання у звичному цифровому середовищі, спільне використання результатів з однолітками, робота з привабливою новою технологією, а відтак – інтерес до навчання, швидка допомога викладача, більше часу для начання тощо.Зінаїда Сміла продемонструвала, як працюють мікроскопи, а потому провела майстер-клас, під час якого всі охочі – і викладачі, і студенти – мали нагоду випробувати диво-мікроскопи в дії.

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