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У Рожищі школярам презентували фільм «Соловей співає»

У Рожищі школярам презентували фільм «Соловей співає»
Напередодні Міжнародного дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, в Молодіжному просторі «CityLife» відбувся перший місті показ документального фільму «Соловей співає. Доки голос має».

Переглянути фільм прийшли небайдужі рожищани та школярі 7-Б класу ЗОШ №2 на чолі з класним керівником, вчителькою української мови та літератури Аллою Новосад, - пишуть на сайті Рожищенської міської ради.

Про авторів фільму та його актуальність розповів присутнім директор Рожищенського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олег Шварцкоп. Він зауважив, що це документальне кіно покликане зруйнувати міфи щодо української мови: що мова не має значення, що нею ніколи не розмовляли у Києві, що це мова – селян, що мовне питання – не на часі.

Фільм надто важливий і цікавий для будь-кого, кому болить Україна, тому що ми живемо не лише у стані війни як поняття фізичного, але і у стані гібридної війни, інформаційної війни, коли ворог зазіхає на наш розум.

Розпочинається і завершується стрічка реконструкцією бою на Донбасі. Поранений боєць із позивним «Соловей» був поранений і нічого не бачив. Він не повірив, що йому на допомогу прийшли його товариші, допоки не почув від них свій позивний і українську мову. Варто зауважити, що це не вигаданий, а реальний факт.

«Соловей співає. Доки голос має» варто дивитися уже через те, що він зачіпає нашого ворога за живе, а значить, там точно показано правду. Українська мова сьогодні є сильною зброєю і навіть своєрідним імунітетом від неправдивої викрученої інформації. Саме тому ми маємо її берегти та передавати майбутньому поколінню, як найцінніший скарб.

Після завершення фільму присутні ділилися своїми враженнями та емоціями, своїм досвідом щодо мовного питання.

Зокрема, рожищанин Андрій Паламар, який навчався та працював у Києві зазначив, що раніше в столиці більше розмовляли російською мовою й багато хто «підлаштовувався» під таку «моду». Але після Революції Гідності відбулися зміни, зміни в кращу сторону.

Також він закликав юних рожищан бути уважними і прискіпливими у всіх питаннях захисту мови, включаючи і музику, яку слухають, і контент, який читають.

У Молодіжному просторі «CityLife» планують показати документальний фільм «Соловей співає. Доки голос має» у школах та організаціях міста.

У Рожищі школярам презентували фільм «Соловей співає»
У Рожищі школярам презентували фільм «Соловей співає»
У Рожищі школярам презентували фільм «Соловей співає»


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Теги: рожище, фільм, соловей співає
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