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На Волині вогонь знищив рослинність на землях природно-заповідного фонду. ФОТО

На Волині вогонь знищив рослинність на землях природно-заповідного фонду. ФОТО
17-го лютого в Зимному Володимир-Волинського району горів сухостій. Вогнище перекинулося на приватну ділянку місцевого мешканця.

Власник будинку Владислав розповів, що було пошкоджене майно і зайнятися міг будинок. На місці працювали рятувальники, - інформує БУГ.

Співробітники ДСНС ліквідували пожежі сухої трави на площі 0,5 га поблизу села Зимне Володимир-Волинського району на землях Зимнівської об’єднаної територіальної громади, – повідомляють в управлінні ДСНС Волині.

Місцевістю протікає річка Луга. «Луга» – гідрологічний заказник загальною площею 2181,4 га, з яких 441,8 га розташовані в Зимнівській ОТГ. Місцеві мешканці стурбовані тим, що рослинність на землях природно-заповідного фонду згорає.

За словами Владислава, він неодноразово бачив тут пташок, внесених до Червоної книги України. Також він розповів, що подібні пожежі тут трапляються часто, а отже, винні у загоряннях, ймовірно, люди.

На місце події в Зимнівській ОТГ очевидці викликали поліцію.

Наслідки пожежі зафіксували на фото.

Рятувальники вкотре попереджають, спалювання сухої трави – надзвичайно небезпечно.

Залишене без нагляду вогнище, при наявності вітру та легко займистих матеріалів, в лічені хвилини може стати господарем у ваших оселях.

Спалювання сухої трави поблизу доріг, лісів, житлових масивів заборонено. За порушення правил пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність.




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Теги: пожежа, трава, волинь
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