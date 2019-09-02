На Волині вогонь знищив рослинність на землях природно-заповідного фонду. ФОТО





Власник будинку Владислав розповів, що було пошкоджене майно і зайнятися міг будинок. На місці працювали рятувальники, -



Співробітники ДСНС ліквідували пожежі сухої трави на площі 0,5 га поблизу села Зимне Володимир-Волинського району на землях Зимнівської об’єднаної територіальної громади, – повідомляють в управлінні ДСНС Волині.



Місцевістю протікає річка Луга. «Луга» – гідрологічний заказник загальною площею 2181,4 га, з яких 441,8 га розташовані в Зимнівській ОТГ. Місцеві мешканці стурбовані тим, що рослинність на землях природно-заповідного фонду згорає.



За словами Владислава, він неодноразово бачив тут пташок, внесених до Червоної книги України. Також він розповів, що подібні пожежі тут трапляються часто, а отже, винні у загоряннях, ймовірно, люди.



На місце події в Зимнівській ОТГ очевидці викликали поліцію.



Наслідки пожежі зафіксували на фото.



Рятувальники вкотре попереджають, спалювання сухої трави – надзвичайно небезпечно.



Залишене без нагляду вогнище, при наявності вітру та легко займистих матеріалів, в лічені хвилини може стати господарем у ваших оселях.



Спалювання сухої трави поблизу доріг, лісів, житлових масивів заборонено. За порушення правил пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-го лютого в Зимному Володимир-Волинського району горів сухостій. Вогнище перекинулося на приватну ділянку місцевого мешканця.Власник будинку Владислав розповів, що було пошкоджене майно і зайнятися міг будинок. На місці працювали рятувальники, - інформує БУГ.Співробітники ДСНС ліквідували пожежі сухої трави на площі 0,5 га поблизу села Зимне Володимир-Волинського району на землях Зимнівської об’єднаної територіальної громади, – повідомляють в управлінні ДСНС Волині.Місцевістю протікає річка Луга. «Луга» – гідрологічний заказник загальною площею 2181,4 га, з яких 441,8 га розташовані в Зимнівській ОТГ. Місцеві мешканці стурбовані тим, що рослинність на землях природно-заповідного фонду згорає.За словами Владислава, він неодноразово бачив тут пташок, внесених до Червоної книги України. Також він розповів, що подібні пожежі тут трапляються часто, а отже, винні у загоряннях, ймовірно, люди.На місце події в Зимнівській ОТГ очевидці викликали поліцію.Наслідки пожежі зафіксували на фото.Рятувальники вкотре попереджають, спалювання сухої трави – надзвичайно небезпечно.Залишене без нагляду вогнище, при наявності вітру та легко займистих матеріалів, в лічені хвилини може стати господарем у ваших оселях.Спалювання сухої трави поблизу доріг, лісів, житлових масивів заборонено. За порушення правил пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність.

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