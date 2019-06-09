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Волинських дітей запрошують відпочити у Греції

Волинських дітей запрошують відпочити у Греції
Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України Товариство греко-української дружби «FAROS» запрошує на оздоровлення українських дітей у церковному таборі в Греції (півострів Пелопоннес, м.Скафідія) у період з квітня до жовтня 2020 року.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

Вартість проживання у таборі становить 350-450 грн за добу для однієї особи. Окрім цього необхідно оплатити транспортні витрати. Перебування у таборі — десять днів.

"Охочих оздоровитися за кордоном на запрошення грецької сторони просимо повідомити управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради до 25 лютого за адресою: м.Ковель, вул.Незалежності,148, каб.№ 2. Телефон для довідок: 52918", — йдеться у повідомленні.

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Теги: діти, табір, греція
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