Волинських дітей запрошують відпочити у Греції





Про це



Вартість проживання у таборі становить 350-450 грн за добу для однієї особи. Окрім цього необхідно оплатити транспортні витрати. Перебування у таборі — десять днів.



"Охочих оздоровитися за кордоном на запрошення грецької сторони просимо повідомити управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради до 25 лютого за адресою: м.Ковель, вул.Незалежності,148, каб.№ 2. Телефон для довідок: 52918", — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України Товариство греко-української дружби «FAROS» запрошує на оздоровлення українських дітей у церковному таборі в Греції (півострів Пелопоннес, м.Скафідія) у період з квітня до жовтня 2020 року.Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.Вартість проживання у таборі становить 350-450 грн за добу для однієї особи. Окрім цього необхідно оплатити транспортні витрати. Перебування у таборі — десять днів."Охочих оздоровитися за кордоном на запрошення грецької сторони просимо повідомити управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради до 25 лютого за адресою: м.Ковель, вул.Незалежності,148, каб.№ 2. Телефон для довідок: 52918", — йдеться у повідомленні.

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