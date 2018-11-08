Рятувальники очима дітей: на Волині відбувся конкурс малюнків





У номінації «Малюнок» взяли участь вихованці народної студії «Етюд», гуртків «Образотворче мистецтво» та «Мастихін». У номінації «Виріб з тканини» представили роботи вихованка гуртка «Макраме» Наталія Петронюк, вихованка гуртка «Бісеринка» Соломія Соломянюк, учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 Анна Склянчук, –



У номінації «Макет сучасної або історичної пожежно-рятувальної техніки» заслуговує на увагу робота Даниїла Кузьменка, вихованця любомльської Станції юних техніків. Слід відмітити електронну презентацію «Дитина і сірники – чекай біди», яку підготувала Анна Склянчук , учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2. Конкурс засвідчив, що керівники гуртків сприяють вивченню правил пожежної, екологічної безпеки та основ безпеки життєдіяльності серед учнівської молоді.



На підставі висновків журі визнали переможцями конкурсу «Рятувальники очима дітей» та нагородити грамотами Любомльського будинку школяра Артема Мирончука, вихованця гуртка «Мастихін» (керівниця Ірина Савич); Ольгу Шеменюк, вихованку зразкової студії «Чарівна соломка» (керівниця Олена Тимощук); Наталію Петронюк, вихованку гуртка «Макраме» (керівниця Ніна Ничая ); Анну Склянчук, ученицю Любомльської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2; Даниїла Кузьменка, вихованця гуртка Любомльської Станції юних техніків (керівник Юрій Максимук).



Роботи переможців конкурсу направлено у Центр науково-технічної творчості учнівської молоді міста Луцька для участі у обласному конкурсі «Рятувальники очима дітей».







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