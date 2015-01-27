Волинянам розповіли, як відбувається і скільки коштує реабілітація дітей з інвалідністю





Про це повідомили в управлінні соціального захисту населення Рожищенської райдержадміністрації, -



Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник має подати до управління соціального захисту населення заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі з зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:



паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).



Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначає реабілітаційна установа відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і терміни проведення таких заходів.



Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня – 16 тисяч гривень, III ступеня – 25 тисяч гривень.



Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.



Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.



Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:



консультації лікарів,

заняття з профільними лікарями та спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури й спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);

реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат», логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.



Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі чи амбулаторно їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.



Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.



Перелік закладів охорони здоров’я, реабілітаційних установ, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю розміщений на



Перелік обіцяють доповнювати у міру надходжень заяв від реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Державному бюджеті на 2020 рік передбачили кошти на реабілітацію дітей з інвалідністю усіх нозологій.Про це повідомили в управлінні соціального захисту населення Рожищенської райдержадміністрації, - пише Район.ШацькДля забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник має подати до управління соціального захисту населення заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі з зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначає реабілітаційна установа відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і терміни проведення таких заходів.Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня – 16 тисяч гривень, III ступеня – 25 тисяч гривень.Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:консультації лікарів,заняття з профільними лікарями та спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури й спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат», логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі чи амбулаторно їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.Перелік закладів охорони здоров’я, реабілітаційних установ, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю розміщений на веб-сайті Мінсоцполітики у розділі «Інвалідність» – «Реабілітація дітей з інвалідністю» можливий для ознайомлення законних представників дітей з метою обрання із зазначеного списку закладу, до якого вони можуть звернутися з питань забезпечення дитини з інвалідністю з питань забезпечення дитини з інвалідністю реабілітаційними заходами згідно з індивідуальними програмами реабілітації.Перелік обіцяють доповнювати у міру надходжень заяв від реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я.

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