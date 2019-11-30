Українські педагоги отримають 20% надбавки
Сьогодні, 05:22
Кабінет міністрів на засіданні у середу, 19 лютого, схвалив рішення про те, що 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу.
Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, - пише Укрінформ.
«Уряд підтримує молодих вчителів. 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу», - написав Гончарук.
За словами Прем'єр-міністра, із державного бюджету на 2020 рік на це виділено 10,8 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, перша пілотна сертифікація вчителів початкової школи відбулася упродовж 2019 року – для її проходження зареєструвалися 857 вчителів. Успішно пройшли сертифікацію 705 педагогів.
Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку у 20% до зарплати й може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації. Сертифікат дійсний три роки.
Передбачається, що в майбутньому, з розвитком реформи НУШ, сертифікація замінить атестацію педагогів.
15 січня 2020 року розпочалася реєстрація на цьогорічну сертифікацію вчителів початкових класів. Як і минулого року, в пілотній сертифікації-2020 можуть взяти участь лише вчителі початкових класів. Цьогоріч пройти її зможуть до 2000 педагогів.
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Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, - пише Укрінформ.
«Уряд підтримує молодих вчителів. 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу», - написав Гончарук.
За словами Прем'єр-міністра, із державного бюджету на 2020 рік на це виділено 10,8 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, перша пілотна сертифікація вчителів початкової школи відбулася упродовж 2019 року – для її проходження зареєструвалися 857 вчителів. Успішно пройшли сертифікацію 705 педагогів.
Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку у 20% до зарплати й може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації. Сертифікат дійсний три роки.
Передбачається, що в майбутньому, з розвитком реформи НУШ, сертифікація замінить атестацію педагогів.
15 січня 2020 року розпочалася реєстрація на цьогорічну сертифікацію вчителів початкових класів. Як і минулого року, в пілотній сертифікації-2020 можуть взяти участь лише вчителі початкових класів. Цьогоріч пройти її зможуть до 2000 педагогів.
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