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Укрпошта шукає нові способи доставки посилок із Китаю

Укрпошта шукає нові способи доставки посилок із Китаю
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони шукають альтернативні шляхи перевезення через те, що пасажирські літаки припиняють літати з Китаю.

Про це пише Українська правда.

"Укрпошта стала другою у світі цього року по темпах зростання обсягів з Китаю...І ми продовжуємо їх отримувати, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати.

Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а звідти вантажівками доставляємо в Україну", - каже гендиректор.

Смілянський також запевнив, що отримання посилок з Китаю є безпечним:

"Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати, тому ще раз – вірус не залишається на посилках".


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Теги: укрпошта, китай, посилка
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