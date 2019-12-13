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«Ми не забули і не «забили»: лучани вийдуть на акцію у річницю розстрілів на Майдані

«Ми не забули і не «забили»: лучани вийдуть на акцію у річницю розстрілів на Майдані
6 років тому близько сотні людей, котрим була небайдужа доля України, загинули від куль та знущань спецпідрозділу «Беркут» і тітушок.

Справи Майдану досі не розслідувані, кілька вбивць з «Беркуту» втікли в Росію, а про покарання замовників поки зарано говорити.

Тож у чергову річницю Революції Гідності лучани вийдуть на акцію, повідомляють організатори.

«Потрібно нагадати деяким «політикам» та ворогам, що ми не забули та не «забили». Нас багато і ми не допустимо саботажу в справах Майдану!» - кажуть організатори.

Сьогодні, 20 лютого, о 19:00 в багатьох містах України відбудеться Всеукраїнська акція «Майдан. Боротьба триває». У Луцьку люди вийдуть на Театральний майдан.

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Теги: Майдан, розстріли, акція, Луцьк
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