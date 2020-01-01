вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 20 лютого

Курс валют у Луцьку на 20 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.274, а продаж – 24.559.

Євро при купівлі становить – 26.183, продажу – 26.625.

Курс російського рубля: купівля – 0.342, продаж – 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.844, продаж – 6.328.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 лютого – День Героїв Небесної Сотні: сьогодні річниця розстрілів на Майдані
Сьогодні, 09:31
З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 20 лютого
Сьогодні, 09:10
«Ми не забули і не «забили»: лучани вийдуть на акцію у річницю розстрілів на Майдані
Сьогодні, 08:58
Волинянам розповіли, як відбувається і скільки коштує реабілітація дітей з інвалідністю
Сьогодні, 08:08
Схожі новини
Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 19 лютого Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 19 лютого
19 лютий, 08:47
Курс валют у Луцьку на 17 лютого Курс валют у Луцьку на 17 лютого
17 лютий, 08:40
Курс валют у Луцьку на 7 лютого Курс валют у Луцьку на 7 лютого
07 лютий, 08:34
Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 31 січня Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 31 січня
31 січень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській обласній лікарні провели операцію на серці без його зупинки. ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в «Борисполі», чотирьох людей не пустили на борт
Сьогодні, 09:55
 0
Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч гривень
Сьогодні, 09:46
 0
Рибне господарство у Шацькому районі незаконно використовує майже 400 гектарів землі
Сьогодні, 09:35
 0
20 лютого – День Героїв Небесної Сотні: сьогодні річниця розстрілів на Майдані
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8