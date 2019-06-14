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Рибне господарство у Шацькому районі незаконно використовує майже 400 гектарів землі

Рибне господарство у Шацькому районі незаконно використовує майже 400 гектарів землі
У Шацькому районі розслідують факт самовільного зайняття підприємством майже 387 га земель.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Інформують, що Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про самовільне зайняття господарським товариством земельної ділянки водного фонду, яким завдано значної шкоди державі.

Повідомляють, що у жовтні 2018 року регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях надало підприємству, яке займається рибним господарством, в оренду гідротехнічні споруди на ставках у Шацькому районі.

Проте з'ясувалося, що відтоді, попри відсутність будь-яких дозвільних документів, товариство використовує для бізнесу також земельні ділянки площею майже 387 га, не сплачуючи за це у бюджет ні гривні.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження, досудове розслідування у якому здійснює Шацьке відділення поліції.

Зауважимо, що санкцією ч. 1 ст. 197-1 КК України за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її власнику, передбачене покарання до шести місяців арешту.

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Теги: Шацький район, прокуратура, риба
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