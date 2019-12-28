вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч гривень

Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч гривень
Жертвою шахраїв стала 49-річна жителька села Михлин Горохівського району.

Жінка повірила аферистові, який відрекомендувався працівником поліції і повідомив, що її син побив людину. Залагодити справу пообіцяв з допомогою 10 000 гривень, - пише газета Волинь-нова.

Цю суму жінка в розпачі перерахувала шахраєві й аж тоді здогадалася зателефонувати синові.

Тож правоохоронці вкотре просять волинян не вірити таким "байкам", а відразу телефонувати в поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській обласній лікарні провели операцію на серці без його зупинки. ФОТО
Сьогодні, 10:03
Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в «Борисполі», чотирьох людей не пустили на борт
Сьогодні, 09:55
Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч гривень
Сьогодні, 09:46
Рибне господарство у Шацькому районі незаконно використовує майже 400 гектарів землі
Сьогодні, 09:35
20 лютого – День Героїв Небесної Сотні: сьогодні річниця розстрілів на Майдані
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення Шахраї «розвели» волинянку, яка хотіла пригнати авто з-за кордону через інтернет-оголошення
28 грудень, 2019, 14:14
Волинянку ошукали на гроші «банківські» шахраї Волинянку ошукали на гроші «банківські» шахраї
30 жовтень, 2019, 12:17
Робота за кордоном: волинянка перерахувала шахраям понад 20 тисяч Робота за кордоном: волинянка перерахувала шахраям понад 20 тисяч
24 вересень, 2019, 17:42
Волинянку при купівлі сигарет в інтернеті «кинули» на гроші Волинянку при купівлі сигарет в інтернеті «кинули» на гроші
23 вересень, 2019, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській обласній лікарні провели операцію на серці без його зупинки. ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в «Борисполі», чотирьох людей не пустили на борт
Сьогодні, 09:55
 0
Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч гривень
Сьогодні, 09:46
 0
Рибне господарство у Шацькому районі незаконно використовує майже 400 гектарів землі
Сьогодні, 09:35
 0
20 лютого – День Героїв Небесної Сотні: сьогодні річниця розстрілів на Майдані
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8