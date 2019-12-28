Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч гривень
Сьогодні, 09:46
Жертвою шахраїв стала 49-річна жителька села Михлин Горохівського району.
Жінка повірила аферистові, який відрекомендувався працівником поліції і повідомив, що її син побив людину. Залагодити справу пообіцяв з допомогою 10 000 гривень, - пише газета Волинь-нова.
Цю суму жінка в розпачі перерахувала шахраєві й аж тоді здогадалася зателефонувати синові.
Тож правоохоронці вкотре просять волинян не вірити таким "байкам", а відразу телефонувати в поліцію.
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Жінка повірила аферистові, який відрекомендувався працівником поліції і повідомив, що її син побив людину. Залагодити справу пообіцяв з допомогою 10 000 гривень, - пише газета Волинь-нова.
Цю суму жінка в розпачі перерахувала шахраєві й аж тоді здогадалася зателефонувати синові.
Тож правоохоронці вкотре просять волинян не вірити таким "байкам", а відразу телефонувати в поліцію.
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