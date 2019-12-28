Волинянка перерахувала шахраям 10 тисяч гривень





Жінка повірила аферистові, який відрекомендувався працівником поліції і повідомив, що її син побив людину. Залагодити справу пообіцяв з допомогою 10 000 гривень, - пише газета



Цю суму жінка в розпачі перерахувала шахраєві й аж тоді здогадалася зателефонувати синові.



Тож правоохоронці вкотре просять волинян не вірити таким "байкам", а відразу телефонувати в поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жертвою шахраїв стала 49-річна жителька села Михлин Горохівського району.Жінка повірила аферистові, який відрекомендувався працівником поліції і повідомив, що її син побив людину. Залагодити справу пообіцяв з допомогою 10 000 гривень, - пише газета Волинь-нова Цю суму жінка в розпачі перерахувала шахраєві й аж тоді здогадалася зателефонувати синові.Тож правоохоронці вкотре просять волинян не вірити таким "байкам", а відразу телефонувати в поліцію.

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