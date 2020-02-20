Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в «Борисполі», чотирьох людей не пустили на борт





На українській землі літак повинен був приземлитися 20 лютого о 08:05, однак спочатку прямував у напрямку Харкова, кружляв по колу у Харківській області, а потім взяв напрямок до Борисполя. Врешті авіалайнер SkyUp рейсу PQ 7302 о 9:36 здіснив успішне приземлення в аеропорту "Бориспіль", – пише



В терміналі F летовиша на евакуйованих вже чекали медики та співробітники ДСНС. Куди саме їх відправлять на двотижневий карантин, поки залишається невідомо.



З Уханя до України прибули 73 людини. Китайські медики не дозволили піднятися на борт літака, який проводить евакуацію в Україну з Уханя, де спалахнув коронавірус, чотирьом громадянам. Це, зокрема, троє українців та одна іноземка.



«На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції», — про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко. За словами чиновника, після медичного огляду китайською стороною на літак не допустили чотирьох людей, з них — троє українців та іноземка, —



Раніше державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць заявив, що на евакуацію в Ухані з’явилися всі 48 заявлених громадян України та 29 іноземців. Таким чином, усього на борт допустили 73 людей.



«Ті, кого не було допущено до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp вночі 19 лютого



Літак зайшов на повітряний простір України близько 7:00. Спочатку він летів у бік Харкова, зробив десять кіл над ним через великий туман. Раніше зазначалося, що евакуйованих планують відвезти у санаторій УМВС у Нових Санжарах на Полтавщині, –









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літак з евакуйованими з міста-епіцентру коронавірусу Уханя зранку 20 лютого приземлився в аеропорту "Бориспіль", після того як намотав понад десять кіл над Харківською областю. На борт не пустили чотирьох людей.На українській землі літак повинен був приземлитися 20 лютого о 08:05, однак спочатку прямував у напрямку Харкова, кружляв по колу у Харківській області, а потім взяв напрямок до Борисполя. Врешті авіалайнер SkyUp рейсу PQ 7302 о 9:36 здіснив успішне приземлення в аеропорту "Бориспіль", – пише tsn.ua В терміналі F летовиша на евакуйованих вже чекали медики та співробітники ДСНС. Куди саме їх відправлять на двотижневий карантин, поки залишається невідомо.З Уханя до України прибули 73 людини. Китайські медики не дозволили піднятися на борт літака, який проводить евакуацію в Україну з Уханя, де спалахнув коронавірус, чотирьом громадянам. Це, зокрема, троє українців та одна іноземка.«На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції», — про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України. За словами чиновника, після медичного огляду китайською стороною на літак не допустили чотирьох людей, з них — троє українців та іноземка, — пише УП Раніше державний секретар Міністерства закордонних справзаявив, що на евакуацію в Ухані з’явилися всі 48 заявлених громадян України та 29 іноземців. Таким чином, усього на борт допустили 73 людей.«Ті, кого не було допущено до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою», — йдеться в повідомленні.Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp вночі 19 лютого вилетів з аеропорту «Бориспіль» о 2:50 для евакуації українців та іноземців з Уханя. Повернення літака очікували у четвер, 20 лютого, о 8 годині ранку.Літак зайшов на повітряний простір України близько 7:00. Спочатку він летів у бік Харкова, зробив десять кіл над ним через великий туман. Раніше зазначалося, що евакуйованих планують відвезти у санаторій УМВС у Нових Санжарах на Полтавщині, – пише УП

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