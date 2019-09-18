У волинській обласній лікарні провели операцію на серці без його зупинки. ФОТО





Місцеві медики у співпраці зі столичними лікарями опановують нові методики оперативних втручань. А київські колеги стверджують: у кардіохірургії ВОКЛ є перспектива чудового майбутнього, - пишуть



Оперувати та навчати водночас до Луцька прибув Анатолій Руденко, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. А от пацієнт – місцевий. Чоловікові 62 роки. Звернувся зі скаргами на болі в серці, які не давали змоги навіть нормально ходити.



Після низки обстежень, зокрема й коронарографії, йому встановили діагноз – ішемічна хвороба серця. Отож, хворий потребував операції. Окрім того, йому ще й діагностували виражений атеросклероз, тож рекомендували хірургічне втручання на «двигунчику» без його зупинки. Аби все минуло якнайкраще для недужого, волинські кардіохірурги запросили до себе столичних колег, аби на місці прооперувати пацієнта і, рятуючи його життя, опанувати нову методику.



…Зустрічаємося для розмови з Анатолієм Руденком вже після операції. Лікар втомлений, але спокійний та задоволений. Наголошує, що пацієнт ще в операційній отямився після наркозу та спілкувався з ними. Щодо власне втручання, то медик уточнює: хоч ця операція коронарного шунтування нібито стандартна, проте хворий – доволі складний, бо має не дуже добру анатомію серця, виражене атеросклеротичне ураження не тільки судин, а й аорти (основної артерії, яка забезпечує серце й увесь організм кров’ю).



«У такій ситуації один венозний шунт підшили до аорти. Тоді за звуженою ділянкою другий кінець шунта підшили уже в коронарну артерію. У нашого сьогоднішнього пацієнта в зв'язку з великою бляшкою на аорті було важко це зробити. Також ми використали ще артеріальну судину з-за грудини (у ділянці ребер). Один кінець її відсікли і вшили в іншу коронарну артерію», – коротко описує Анатолій Руденко процес, який загалом тривав кілька годин.



Але у цієї операції є ще одна особливість – відсутність зупинки серця. Тобто медики оперували на «двигунчику», що повністю працював. Хоч загалом, за словами співрозмовника, абсолютна більшість хірургів в Україні та світі використовує апарат штучного кровообігу. Тоді серце зупиняється під час операції, замість нього працює машина (тобто апарат штучного кровообігу).



І лише коли все, що потрібно, зроблять, то серце запускають. «Це хороша метода. Для багатьох втручань – найкращий варіант. Однак є в нього потенційна небезпека для ускладнення у хворих, зокрема тих, в яких із віком з’являються супутні захворювання судин, мозку, нирок, легенів, тощо. Загалом штучне – завжди трошки гірше, ніж природне. Якщо є змога зберегти природне, тобто як тут – не зупиняти кровообіг, ми так працюємо», – пояснив вибір методи столичний гість.



Партнерство фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Волинської обласної клінічної лікарні – не випадкове. Бо в цьому столичному закладі вже понад 20 років виконують операції на серці, що працює. Це, як стверджує академік, найбільший у світі досвід однієї клініки, де провели 13 тисяч операцій на серці, що працює. Для значної кількості хворих – то той правильний вихід, що різко зменшує кількість ускладнень, покращує результати незалежно від віку, супутніх захворювань та інших обмежень.





«Тут серце працює, нормальний тиск. Щоправда, складно хірургам. Дуже спрацьована бригада має бути. І, слава Богу, так і є. Ми так робимо, бо знаємо, що подібні операції хворі набагато легше переносять», – розповідає Руденко. Й одразу пояснює, що і для цього пацієнта вибрали такий метод, бо мали значення і вік, і супутні захворювання. «Ми після того, як виконали шунтування (вшивання нових судин), кровотік запустили і так, задіявши спеціальну апаратуру, одразу перевірили, чи все гаразд. Бо іноді трапляється, що візуально все красиво, а не працює кровотік чи заважає бляшка.



Тож така перевірка – можливість одразу все виправити. На щастя, у цій операції все було вдало, усі шунти працюють, кровотік хороший, кардіограма одразу ж покращилася, тиск стабільний. Хворий ще на операційному столі отямився і вже за півгодини потому розмовляв з нами. Для цього пацієнта операція на серці, що працює, стала розв’язанням проблеми. Зі штучним кровообігом саме для нього все було б значно складніше», – резюмує кардіохірург.



Фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова називають себе пропагандистами операцій на серці, що працює. І хоч в інституті є чимало апаратів штучного кола кровообігу, там намагаються за найменшої можливості обходитися без них. «Не так багато клінік у світі операції коронарного шунтування роблять без АШК. Наш інститут у цьому в лідерах», – стверджує Анатолій Руденко.



До речі, професор, розповідаючи про свій медзаклад, високо оцінив і потенціал Волинської обласної клінічної лікарні та відділення кардіохірургії зокрема. Він наголосив, що у лікарні є те обладнання, що дозволяє виконувати доволі широкий спектр операцій – заміну клапанів, складні аневризми, втручання на судинах тощо. «Я навіть бачу тут можливості робити трансплантацію серця.





І все ваші кардіохірурги зможуть, бо мають і технічний, і професійний потенціал. Мені асистували чудові фахівці, все зробили так, що я не відчув дискомфорту. Хоча зазвичай, коли працюєш в іншому центрі (а я їх десятки пройшов), це відчуття все ж є. А тут, у ВОКЛ, я задоволений усім, хоч і оперував уперше. Впевнений, що на відділення кардіохірургії чекає хороше майбутнє. І буду тільки радий більш тісній співпраці в подальшому», – усміхається співрозмовник.



Завідувач відділення кардіохірургії обласної клінічної лікарні Володимир Пецентій додає, що ця операція – то спільний успіх, бо і столичні колеги вирішили приїхати та вчити, і волинські медики забажали опанувати нову методику, і родичі та пацієнт погодилися на такий метод операції. Результат цієї взаємодії – ще одне врятоване людське життя. Диво, яке є щоденною роботою кардіохіругів.



Ольга БУЛКОВСЬКА



Фото: Роман САРДАК



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Отож, хворий потребував операції. Окрім того, йому ще й діагностували виражений атеросклероз, тож рекомендували хірургічне втручання на «двигунчику» без його зупинки. Аби все минуло якнайкраще для недужого, волинські кардіохірурги запросили до себе столичних колег, аби на місці прооперувати пацієнта і, рятуючи його життя, опанувати нову методику.…Зустрічаємося для розмови з Анатолієм Руденком вже після операції. Лікар втомлений, але спокійний та задоволений. Наголошує, що пацієнт ще в операційній отямився після наркозу та спілкувався з ними. Щодо власне втручання, то медик уточнює: хоч ця операція коронарного шунтування нібито стандартна, проте хворий – доволі складний, бо має не дуже добру анатомію серця, виражене атеросклеротичне ураження не тільки судин, а й аорти (основної артерії, яка забезпечує серце й увесь організм кров’ю).«У такій ситуації один венозний шунт підшили до аорти. Тоді за звуженою ділянкою другий кінець шунта підшили уже в коронарну артерію. У нашого сьогоднішнього пацієнта в зв'язку з великою бляшкою на аорті було важко це зробити. Також ми використали ще артеріальну судину з-за грудини (у ділянці ребер). Один кінець її відсікли і вшили в іншу коронарну артерію», – коротко описує Анатолій Руденко процес, який загалом тривав кілька годин.Але у цієї операції є ще одна особливість – відсутність зупинки серця. Тобто медики оперували на «двигунчику», що повністю працював. Хоч загалом, за словами співрозмовника, абсолютна більшість хірургів в Україні та світі використовує апарат штучного кровообігу. Тоді серце зупиняється під час операції, замість нього працює машина (тобто апарат штучного кровообігу).І лише коли все, що потрібно, зроблять, то серце запускають. «Це хороша метода. Для багатьох втручань – найкращий варіант. Однак є в нього потенційна небезпека для ускладнення у хворих, зокрема тих, в яких із віком з’являються супутні захворювання судин, мозку, нирок, легенів, тощо. Загалом штучне – завжди трошки гірше, ніж природне. Якщо є змога зберегти природне, тобто як тут – не зупиняти кровообіг, ми так працюємо», – пояснив вибір методи столичний гість.Партнерство фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Волинської обласної клінічної лікарні – не випадкове. Бо в цьому столичному закладі вже понад 20 років виконують операції на серці, що працює. Це, як стверджує академік, найбільший у світі досвід однієї клініки, де провели 13 тисяч операцій на серці, що працює. Для значної кількості хворих – то той правильний вихід, що різко зменшує кількість ускладнень, покращує результати незалежно від віку, супутніх захворювань та інших обмежень.«Тут серце працює, нормальний тиск. Щоправда, складно хірургам. Дуже спрацьована бригада має бути. І, слава Богу, так і є. Ми так робимо, бо знаємо, що подібні операції хворі набагато легше переносять», – розповідає Руденко. Й одразу пояснює, що і для цього пацієнта вибрали такий метод, бо мали значення і вік, і супутні захворювання. «Ми після того, як виконали шунтування (вшивання нових судин), кровотік запустили і так, задіявши спеціальну апаратуру, одразу перевірили, чи все гаразд. Бо іноді трапляється, що візуально все красиво, а не працює кровотік чи заважає бляшка.Тож така перевірка – можливість одразу все виправити. На щастя, у цій операції все було вдало, усі шунти працюють, кровотік хороший, кардіограма одразу ж покращилася, тиск стабільний. Хворий ще на операційному столі отямився і вже за півгодини потому розмовляв з нами. Для цього пацієнта операція на серці, що працює, стала розв’язанням проблеми. Зі штучним кровообігом саме для нього все було б значно складніше», – резюмує кардіохірург.Фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова називають себе пропагандистами операцій на серці, що працює. І хоч в інституті є чимало апаратів штучного кола кровообігу, там намагаються за найменшої можливості обходитися без них. «Не так багато клінік у світі операції коронарного шунтування роблять без АШК. Наш інститут у цьому в лідерах», – стверджує Анатолій Руденко.До речі, професор, розповідаючи про свій медзаклад, високо оцінив і потенціал Волинської обласної клінічної лікарні та відділення кардіохірургії зокрема. Він наголосив, що у лікарні є те обладнання, що дозволяє виконувати доволі широкий спектр операцій – заміну клапанів, складні аневризми, втручання на судинах тощо. «Я навіть бачу тут можливості робити трансплантацію серця.І все ваші кардіохірурги зможуть, бо мають і технічний, і професійний потенціал. Мені асистували чудові фахівці, все зробили так, що я не відчув дискомфорту. Хоча зазвичай, коли працюєш в іншому центрі (а я їх десятки пройшов), це відчуття все ж є. А тут, у ВОКЛ, я задоволений усім, хоч і оперував уперше. Впевнений, що на відділення кардіохірургії чекає хороше майбутнє. І буду тільки радий більш тісній співпраці в подальшому», – усміхається співрозмовник.Завідувач відділення кардіохірургії обласної клінічної лікарні Володимир Пецентій додає, що ця операція – то спільний успіх, бо і столичні колеги вирішили приїхати та вчити, і волинські медики забажали опанувати нову методику, і родичі та пацієнт погодилися на такий метод операції. Результат цієї взаємодії – ще одне врятоване людське життя. Диво, яке є щоденною роботою кардіохіругів.

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