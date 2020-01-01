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Евакуація українців з Китаю: літак приземлився у Борисполі на дозаправку

Евакуація українців з Китаю: літак приземлився у Борисполі на дозаправку
На борту літака, що наразі приземлився в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на дозаправку та надалі прямуватиме в аеропорт міста Харків, перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

На борт літака доправили додаткове харчування і засоби індивідуального захисту, - пише МВС України.

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"Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров’я громадян, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алмати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими", - йдеться у повідомлені.

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Теги: літак, Китай, українці, приземлення
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