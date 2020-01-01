Евакуація українців з Китаю: літак приземлився у Борисполі на дозаправку
Сьогодні, 10:14
На борту літака, що наразі приземлився в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на дозаправку та надалі прямуватиме в аеропорт міста Харків, перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.
На борт літака доправили додаткове харчування і засоби індивідуального захисту, - пише МВС України.
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"Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров’я громадян, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алмати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими", - йдеться у повідомлені.
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На борт літака доправили додаткове харчування і засоби індивідуального захисту, - пише МВС України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Літак з евакуйованими з Китаю приземлився в «Борисполі», чотирьох людей не пустили на борт
"Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров’я громадян, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алмати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими", - йдеться у повідомлені.
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