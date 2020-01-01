вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі двоє українців побили і вкрали у перехожого ноутбук

У Польщі двоє українців побили і вкрали у перехожого ноутбук
38-річний та 45-річний громадяни України, які проживали у Вроцлаві, вкрали у перехожого ноутбук.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Вроцлава, українці та їхній “колега” поляк посварилися через ноутбук, причому крадений.

Спочатку троє чоловіків напали ввечері на місцевого жителя й відібрали в нього ноутбук. Пристрій принесли в притулок для безхатченків, де вони тимчасово перебували, проте не змогли поділити його.

У гучну сварку між двома українцями та поляком втрутився персонал притулку. Працівники викликати поліцію.

Під час розмови з правоохоронцями чоловіки зізналися, що ноутбук відібрали у перехожого. Їх упізнав і сам постраждалий, якого привезли на місце. Як результат, винуватців з притулку для безхатченків забрали до поліцейського арешту.

Українцям та поляку за крадіжку із застосуванням сили може загрожувати до 12 років в'язниці. Поліція наразі вивчає роль кожного з чоловіків у вчиненому злочині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: українці, Польща, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Закликають зробити подарунок хлопчику з Волині, у якого тато загинув на Донбасі
Сьогодні, 10:50
Зеленський назвав конкретне місце, де перебуватимуть евакуйовані з Китаю
Сьогодні, 10:42
У Польщі двоє українців побили і вкрали у перехожого ноутбук
Сьогодні, 10:34
Сьогодні перекриють рух транспорту у центрі Луцька
Сьогодні, 10:30
Евакуація українців з Китаю: літак приземлився у Борисполі на дозаправку
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
У Польщі викрили українців, які нелегально працювали на будівництві У Польщі викрили українців, які нелегально працювали на будівництві
15 лютий, 18:02
Судитимуть трьох українців, які нелегально переправляли в'єтнамців до Німеччини Судитимуть трьох українців, які нелегально переправляли в'єтнамців до Німеччини
13 лютий, 12:02
Українці, які нелегально працювали на меблевій фірмі у Польщі, заплатять штраф Українці, які нелегально працювали на меблевій фірмі у Польщі, заплатять штраф
11 лютий, 11:12
У Польщі затримали двох українців, які у Німеччині викрали елітне авто У Польщі затримали двох українців, які у Німеччині викрали елітне авто
07 лютий, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулись 2 автівки та маршрутка: травмувалась 14-річна пасажирка автобуса
Сьогодні, 11:12
 0
Ресторація «Брама» запрошує відсвяткувати випускний*
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині затримали авто з бурштином
Сьогодні, 10:57
 0
В школах Камінь-Каширського району можуть призупинити харчування учнів
Сьогодні, 10:56
 0
Закликають зробити подарунок хлопчику з Волині, у якого тато загинув на Донбасі
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8