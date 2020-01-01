У Польщі двоє українців побили і вкрали у перехожого ноутбук





Як пoвідoмляє



Спочатку троє чоловіків напали ввечері на місцевого жителя й відібрали в нього ноутбук. Пристрій принесли в притулок для безхатченків, де вони тимчасово перебували, проте не змогли поділити його.



У гучну сварку між двома українцями та поляком втрутився персонал притулку. Працівники викликати поліцію.



Під час розмови з правоохоронцями чоловіки зізналися, що ноутбук відібрали у перехожого. Їх упізнав і сам постраждалий, якого привезли на місце. Як результат, винуватців з притулку для безхатченків забрали до поліцейського арешту.



Українцям та поляку за крадіжку із застосуванням сили може загрожувати до 12 років в'язниці. Поліція наразі вивчає роль кожного з чоловіків у вчиненому злочині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 38-річний та 45-річний громадяни України, які проживали у Вроцлаві, вкрали у перехожого ноутбук.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Вроцлава, українці та їхній “колега” поляк посварилися через ноутбук, причому крадений.Спочатку троє чоловіків напали ввечері на місцевого жителя й відібрали в нього ноутбук. Пристрій принесли в притулок для безхатченків, де вони тимчасово перебували, проте не змогли поділити його.У гучну сварку між двома українцями та поляком втрутився персонал притулку. Працівники викликати поліцію.Під час розмови з правоохоронцями чоловіки зізналися, що ноутбук відібрали у перехожого. Їх упізнав і сам постраждалий, якого привезли на місце. Як результат, винуватців з притулку для безхатченків забрали до поліцейського арешту.Українцям та поляку за крадіжку із застосуванням сили може загрожувати до 12 років в'язниці. Поліція наразі вивчає роль кожного з чоловіків у вчиненому злочині.

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