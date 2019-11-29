Сьогодні перекриють рух транспорту у центрі Луцька

учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого у Луцьку тимчасово перекриють центр міста.



Про це повідомляють на



Так, з 12:00 до 13:00 рух транспорту обмежать за маршрутом: (Театральний майдан - вулиця Винниченка - проспект Василя Мойсея).



Під час проходження ходи працівники управління патрульної поліції у Волинській області забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та охорону громадського порядку.



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