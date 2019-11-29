вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сьогодні перекриють рух транспорту у центрі Луцька

Сьогодні перекриють рух транспорту у центрі Луцька
У зв’язку з вшануванням подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого у Луцьку тимчасово перекриють центр міста.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

Так, з 12:00 до 13:00 рух транспорту обмежать за маршрутом: (Театральний майдан - вулиця Винниченка - проспект Василя Мойсея).

Під час проходження ходи працівники управління патрульної поліції у Волинській області забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та охорону громадського порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центр Луцька, перекриття руху
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський назвав конкретне місце, де перебуватимуть евакуйовані з Китаю
Сьогодні, 10:42
У Польщі двоє українців побили і вкрали у перехожого ноутбук
Сьогодні, 10:34
Сьогодні перекриють рух транспорту у центрі Луцька
Сьогодні, 10:30
Евакуація українців з Китаю: літак приземлився у Борисполі на дозаправку
Сьогодні, 10:14
У волинській обласній лікарні провели операцію на серці без його зупинки. ФОТО
Сьогодні, 10:03
Схожі новини
Завтра, 20 лютого, у центрі Луцька перекриють рух транспорту Завтра, 20 лютого, у центрі Луцька перекриють рух транспорту
19 лютий, 17:22
У центрі Луцька трапилася аварія за участю тролейбуса та автомобіля У центрі Луцька трапилася аварія за участю тролейбуса та автомобіля
14 лютий, 13:54
У центрі Луцька перекриють рух транспорту У центрі Луцька перекриють рух транспорту
13 лютий, 11:39
Повідомили, чому перекривали рух до залізничного вокзалу у Луцьку Повідомили, чому перекривали рух до залізничного вокзалу у Луцьку
29 листопад, 2019, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулись 2 автівки та маршрутка: травмувалась 14-річна пасажирка автобуса
Сьогодні, 11:12
 0
Ресторація «Брама» запрошує відсвяткувати випускний*
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині затримали авто з бурштином
Сьогодні, 10:57
 0
В школах Камінь-Каширського району можуть призупинити харчування учнів
Сьогодні, 10:56
 0
Закликають зробити подарунок хлопчику з Волині, у якого тато загинув на Донбасі
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8