Закликають зробити подарунок хлопчику з Волині, у якого тато загинув на Донбасі

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Свій 7-ий день народження 20 лютого зустріне. Іменинник є сином– головного сержанта роти 14-тої окремої механізованої бригади, який загинув 9 травня 2018 р. під час відбиття атаки ворожої ДРГ на позиції ЗСУ між містами Золоте та Первомайськ на Луганщині. Він поліг на четвертому році війни, яку досі не називають війною. Троє його синів лишилися батька (один син від першого шлюбу), а дружина – коханого чоловіка.Перегляд мультфільмів – це одне із найцікавіших занять Артема вдома. І, як усі хлопчики він захоплюється супергероями – "Люди Х", "Спайдермен". Самому Артемчику хотілось бути чимось схожим на них. Можливо тому й хотів колись стати пожежником. Проте зараз він мріє бути військовим, як і колись був його тато.Хлопчик дуже любить тваринок. Удома Артем має криску Пікачу і залюбки з нею бавиться, але все ж мріє про друга песика, якого обіцяє вигулювати щоранку та турбуватись про нього.А ще він мріє колись полетіти на море літаком, хочзізнається, що боїться, та все ж хочеться побачити море та скупатись в його хвилях.Мама додає, що матеріальний стан її сім’ї є задовільним. З побутовими труднощами допомагають справитись рідні та близькі. Мама щиро вдячна всім людям доброї волі за допомогу та підтримку в найскладніші моменти життя.Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/19/pushkarukoleg.htmАртем Пушкарук - 7 років (20.02.2013). Володимир-Волинський. Зріст: 122; Розмір взуття: 31.Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168742712765944 – Пушкарук Таміла Михайлівна.