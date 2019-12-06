На Волині затримали авто з бурштином

У мешканця Рівненщини на Волині вилучили 8 кілограмів бурштину.Так, 19 лютого, під час рейду працівники Любешівського відділу поліції зупинили автомобіль на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував мешканець Рівненщини. В авто виявили та вилучили близько 8 кг необробленого "сонячного" каміння, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.Відомості про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину – внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішують питання щодо призначення експертиз та накладення арешту на вилучені цінності.згідно санкції ч.2 ст. 240 КК України, за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.