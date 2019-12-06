На Волині затримали авто з бурштином
Сьогодні, 10:57
У мешканця Рівненщини на Волині вилучили 8 кілограмів бурштину.
Так, 19 лютого, під час рейду працівники Любешівського відділу поліції зупинили автомобіль на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував мешканець Рівненщини. В авто виявили та вилучили близько 8 кг необробленого "сонячного" каміння, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Відомості про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину – внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішують питання щодо призначення експертиз та накладення арешту на вилучені цінності.
Довідково: згідно санкції ч.2 ст. 240 КК України, за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.
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Так, 19 лютого, під час рейду працівники Любешівського відділу поліції зупинили автомобіль на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував мешканець Рівненщини. В авто виявили та вилучили близько 8 кг необробленого "сонячного" каміння, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Відомості про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину – внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішують питання щодо призначення експертиз та накладення арешту на вилучені цінності.
Довідково: згідно санкції ч.2 ст. 240 КК України, за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.
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