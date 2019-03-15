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У волинянина вдома знайшли незаконну зброю

У волинянина вдома знайшли незаконну зброю
У Володимирі-Волинському поліцейські вилучили у чоловіка зброю та боєприпаси, а в Ратному - ніж.

Так, 18 лютого, у Володимирі за місцем проживання 50-річного чоловіка виявили та вилучили дві мисливські нарізні рушниці «Сайга М З» калібру 7,62 мм та «ТОЗ 9901» калібру 5,6 мм. Окрім цього, у волинянина поліцейські вилучили травматичний пістолет калібру 9 мм, 500 набоїв калібру 5,6 мм та 65 – калібру 7,62 мм. Зброю та боєприпаси чоловік зберігав за місцем проживання без відповідних дозвільних документів, - пише ГУНП у Волинській області.

Цього ж дня по вулиці Центральній у Ратному в автомобілі Volkswagen Golf 3, котрий належить 35-річному місцевому жителю, поліцейські виявили та вилучили мисливський ніж, схожий на холодну зброю.

Вилучену зброю та боєприпаси направили на дослідження.

За цими фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) та ч. 2 ст. 263 (носіння кинджалів, фінських ножів, чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
У волинянина вдома знайшли незаконну зброю
У волинянина вдома знайшли незаконну зброю
У волинянина вдома знайшли незаконну зброю


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Теги: зброя, волинянин
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