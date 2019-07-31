Ресторація «Брама» запрошує відсвяткувати випускний*
Сьогодні, 11:10
Хоч до випускних шкільних вечорів залишається ще декілька місяців, обрати локацію для святкування варто заздалегідь. Заклад повинен бути просторим, комфортним, зі смачною кухнею, помірними цінами та зручним місцем розташування. Ідеально для святкування випускного за цими критеріями підходить ресторація «Брама у світ смаків».
У ресторані можуть одночасно «відгуляти» випускний декілька класів, адже на першому поверсі «Брами» з легкістю розмістяться 120 осіб, а на другому – ще плюс 70 людей.
Є танцювальний майданчик, зона для ді джея чи музикантів.
У меню – страви європейської кухні. Так, є чималий вибір закусок (м’ясне, овочеве асорті, соління тощо), салатів (овочевих та м’ясних), основних страв з курятини, свинини та риби, гарнірів.
За умови замовлення бенкету у «Брамі» діють спеціальні пропозиції на алкоголь.
«Брама у світ смаків» - ідеальне місце для святкування випускного!» - йдеться у повідомленні.
Адреса: м. Луцьк, проспект Соборності, 43.
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У ресторані можуть одночасно «відгуляти» випускний декілька класів, адже на першому поверсі «Брами» з легкістю розмістяться 120 осіб, а на другому – ще плюс 70 людей.
Є танцювальний майданчик, зона для ді джея чи музикантів.
У меню – страви європейської кухні. Так, є чималий вибір закусок (м’ясне, овочеве асорті, соління тощо), салатів (овочевих та м’ясних), основних страв з курятини, свинини та риби, гарнірів.
За умови замовлення бенкету у «Брамі» діють спеціальні пропозиції на алкоголь.
«Брама у світ смаків» - ідеальне місце для святкування випускного!» - йдеться у повідомленні.
Адреса: м. Луцьк, проспект Соборності, 43.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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