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У Луцьку зіткнулись 2 автівки та маршрутка: травмувалась 14-річна пасажирка автобуса

У Луцьку зіткнулись 2 автівки та маршрутка: травмувалась 14-річна пасажирка автобуса
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів та маршрутного таксі.

Автопригода сталась 19 лютого близько 10 години, - пише ГУНП у Волинській області.

Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль BMW X5, за кермом якого перебувала 46-річна жителька Рожищенського району, зіткнувся з попутним маршрутним таксі Богдан, під керуванням 37-річного жителя обласного центру. У результаті зіткнення автобус врізався в легковик Audi 100, за кермом якого перебував 24-річний лучанин.

Внаслідок ДТП 14-річна пасажирка автобуса отримала тілесні ушкодження, не госпіталізувалася.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8. 5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.





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Теги: аварія, Луцьк, маршрутка
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