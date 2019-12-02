У Луцьку зіткнулись 2 автівки та маршрутка: травмувалась 14-річна пасажирка автобуса
Сьогодні, 11:12
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів та маршрутного таксі.
Автопригода сталась 19 лютого близько 10 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль BMW X5, за кермом якого перебувала 46-річна жителька Рожищенського району, зіткнувся з попутним маршрутним таксі Богдан, під керуванням 37-річного жителя обласного центру. У результаті зіткнення автобус врізався в легковик Audi 100, за кермом якого перебував 24-річний лучанин.
Внаслідок ДТП 14-річна пасажирка автобуса отримала тілесні ушкодження, не госпіталізувалася.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8. 5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.
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Автопригода сталась 19 лютого близько 10 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль BMW X5, за кермом якого перебувала 46-річна жителька Рожищенського району, зіткнувся з попутним маршрутним таксі Богдан, під керуванням 37-річного жителя обласного центру. У результаті зіткнення автобус врізався в легковик Audi 100, за кермом якого перебував 24-річний лучанин.
Внаслідок ДТП 14-річна пасажирка автобуса отримала тілесні ушкодження, не госпіталізувалася.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8. 5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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