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На «Ягодині» затримали вантажівку з медобладнанням вартістю 5 мільйонів

На «Ягодині» затримали вантажівку з медобладнанням вартістю 5 мільйонів
На митному посту «Ягодин» вилучили незадеклароване медичне обладнання загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Так, 12 лютого, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин»заїхав вантажний автомобіль під керуванням українця, - пише прессслужба Волинської митниці Держмитслужби.

До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються літій-іонні батареї, клавіатури та монітори для рентген апарату.

В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, виявили незадеклароване медичне обладнання торгової марки «Vieworks Co.,LTD», детектори рентгенівського випромінювання, загальною вартістю 5,5 мільйони гривень.

Таким чином, представник фірми відправника, через громадянина України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: вантаж, медобладнання
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