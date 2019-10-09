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Студент, якого під Луцьком збив п’яний водій, має серйозні проблеми з ногою: потрібні гроші

Студент, якого під Луцьком збив п’яний водій, має серйозні проблеми з ногою: потрібні гроші
Студент Волинського коледжу НУХТ Дмитро Сидорук, якого 7 жовтня 2019 року збив нетверезий водій у селі Гірка Полонка, провів місяці у лікарні й за крок до одужання у нього знову виявили критичну проблему з ногою.

Про це повідомляють рідні хлопця.

Зауважують, що після аварії Дмитро більше двох тижнів був в комі, адже отримав безліч травм.

«Після численних операцій та місяців проведених в лікарні, Дмитро вийшов на фінішну пряму до одужання... Але ось знову виявили критичну проблему з ногою, на яку вже проводили операції. Діму відправляють на дороговартісне лікування в Київ із-за серйозних проблем з ногою. Якщо цього не зробити, може бути відмирання кінцівки... Навіть не хочеться думати, що буде далі», - пишуть у редакцію близькі потерпілого.

Тож благають про матеріальну допомогу. ⠀Картка: 4731 2191 1882 3008 – Дахнюк Лариса Миколаївна (мама хлопця).

Нагадаємо, автопригода трапилася 7 жовтня 2019 року близько 19 години 30 хвилин поблизу села Гірка Полонка Луцького району. Водій легковика Opel Astra, рухаючись у напрямку села Гірка Полонка Луцького району по автодорозі, сполученням «Львів-Радехів-Горохів-Луцьк», виїхав на узбіччя, де допустив наїзд на попутного неповнолітнього велосипедиста. Очевидці стверджують, що водій мав зовнішні ознаки алкогольного сп`яніння. В автівці були й пасажири, які, за словами очевидців, теж були п`яні.




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Теги: допомога, аварія, Дмитро Сидорук, Гірка Полонка
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