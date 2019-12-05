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Відкриття стриптиз-клубу у Луцьку перенесли

Відкриття стриптиз-клубу у Луцьку перенесли
Нічний клуб "Голівуд" повідомляє про те, що 20 лютого змінять графік роботи закладу, у зв'язку з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Про це йдеться на сторінці закладу у facebook

Так, 20 лютого клуб працювати не буде, а також відкриття клубу "Спокуса" та всі дійства пов'язані з цим відкриттям переносяться на п'ятницю 21 лютого.

"Давайте гідно вшануємо пам'ять Героїв, адже ми у вічному боргу перед їх найсвітлішою пам’яттю", - йдеться у повідомлені.

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Теги: стриптиз, клуб, Луцьк, відкриття, перенесення, дата
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