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У Струмівці відкрили нове кафе*

У Струмівці відкрили нове кафе*
Нове кафе зі смачною домашньою кухнею відкрили у Струмівці на території комплексу WEST AUTO HUB. Тут діє система самообслуговування, тому кожен охочий може перекусити швидко, а головне - дешево!

Наприклад, традиційний український борщ тут пропонують всього за 20 гривень за порцію, а найпопулярнішу страву - курку в медово-гірчичному соусі - за 28 гривень! У меню передбачені страви на будь-який смак: гарніри, м’ясні, вегетаріанські, до посту, дієтичні, перші страви, десерти тощо. Також є чай та кава.

Окрім обідів, з 9.00 до 11.00 в кафе Kitchen пропонують поживні сніданки: омлети, яєчню та млинці з різними наповнювачами. До прикладу, глазунья з шинкою коштує 32 гривні, а млинчики з куркою - 27 гривень.

Увечері, після 17.00 в закладі діє знижка: -30% на усю готову продукцію, а на ту ж продукцію наступного дня -50%.

Для тих, хто хоче поласувати смачним удома, діє служба доставки по Луцьку та передмісті. А ще для усіх відвідувачів є приємний бонус - смаколики від закладу за підписку на сторінку закладу в Instagram.

Адреса: с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 (територія комплексу автомобільних послуг WEST AUTO HUB)
У Струмівці відкрили нове кафе*
У Струмівці відкрили нове кафе*
У Струмівці відкрили нове кафе*
У Струмівці відкрили нове кафе*
У Струмівці відкрили нове кафе*
У Струмівці відкрили нове кафе*

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, кафе, Kitchen, домашня кухня
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