У Струмівці відкрили нове кафе*





Наприклад, традиційний український борщ тут пропонують всього за 20 гривень за порцію, а найпопулярнішу страву - курку в медово-гірчичному соусі - за 28 гривень! У меню передбачені страви на будь-який смак: гарніри, м’ясні, вегетаріанські, до посту, дієтичні, перші страви, десерти тощо. Також є чай та кава.



Окрім обідів, з 9.00 до 11.00 в кафе Kitchen пропонують поживні сніданки: омлети, яєчню та млинці з різними наповнювачами. До прикладу, глазунья з шинкою коштує 32 гривні, а млинчики з куркою - 27 гривень.



Увечері, після 17.00 в закладі діє знижка: -30% на усю готову продукцію, а на ту ж продукцію наступного дня -50%.



Для тих, хто хоче поласувати смачним удома, діє служба доставки по Луцьку та передмісті. А ще для усіх відвідувачів є приємний бонус - смаколики від закладу за підписку на сторінку закладу в



Адреса: с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 (територія комплексу автомобільних послуг WEST AUTO HUB)



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