У луцькій лікарні запровадили новий метод анестезії, який допомагає пацієнту швидше одужати

Олександр Голодюк, Богдан Орлецький, Тарас Солодовник запровадили методику регіональної анестезії під контролем УЗД.



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Зокрема, блокади плечового сплетення, сідничного та стегнового нерва з метою провідникової анестезії при оперативних втручаннях на верхніх та нижніх кінцівках.



Зараз сонографічний контроль вважається «золотим стандартом» сучасної провідникової анестезії. Застосування УЗД-контролю катетеризації нервових структур для провідникової анестезії в режимі реального часу забезпечує візуалізацію цільового нервового пучка, оточуючих анатомічних структур до і під час пункції. За допомогою ультрасонографії візуалізується хід голки, шлях поширення анестезуючого засобу, його розповсюдження в проекції сплетення.



Лікарі пояснили, ця методика у поєднанні із нейростимуляцією дозволяє достовірно локалізувати місце введення анестетика, дає можливість виконати пункції при різних особливостях анатомії шиї та анатомічних варіантах будови, зменшує кількість використання анестетика, зводить до мінімуму можливість пошкодження сусідніх структур (яремної вени, сонної артерії, плеври і т.д.) та розвитку ускладнень. При застосуванні такого методу у пацієнтів покращується якість життя і вони швидше одужують.

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