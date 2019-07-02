вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій лікарні запровадили новий метод анестезії, який допомагає пацієнту швидше одужати

У луцькій лікарні запровадили новий метод анестезії, який допомагає пацієнту швидше одужати
У Луцькій міській клінічній лікарні медичні працівники відділення реанімації та анестезіології і відділення інтраскопічної і функціональної діагностики Олександр Голодюк, Богдан Орлецький, Тарас Солодовник запровадили методику регіональної анестезії під контролем УЗД.

Про це повідомляє медзаклад на сторінці у Faceboook.

Зокрема, блокади плечового сплетення, сідничного та стегнового нерва з метою провідникової анестезії при оперативних втручаннях на верхніх та нижніх кінцівках.

Зараз сонографічний контроль вважається «золотим стандартом» сучасної провідникової анестезії. Застосування УЗД-контролю катетеризації нервових структур для провідникової анестезії в режимі реального часу забезпечує візуалізацію цільового нервового пучка, оточуючих анатомічних структур до і під час пункції. За допомогою ультрасонографії візуалізується хід голки, шлях поширення анестезуючого засобу, його розповсюдження в проекції сплетення.

Лікарі пояснили, ця методика у поєднанні із нейростимуляцією дозволяє достовірно локалізувати місце введення анестетика, дає можливість виконати пункції при різних особливостях анатомії шиї та анатомічних варіантах будови, зменшує кількість використання анестетика, зводить до мінімуму можливість пошкодження сусідніх структур (яремної вени, сонної артерії, плеври і т.д.) та розвитку ускладнень. При застосуванні такого методу у пацієнтів покращується якість життя і вони швидше одужують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцька клінічна лікарня, новий метод, анестезія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє українців, які захворіли на коронавірус на круїзному лайнері, одужали
Сьогодні, 12:44
У Луцьку подорожчала холодна вода: чому і на скільки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
У луцькій лікарні запровадили новий метод анестезії, який допомагає пацієнту швидше одужати
Сьогодні, 12:36
Відкриття стриптиз-клубу у Луцьку перенесли
Сьогодні, 12:09
Атовець з Волині вирізьблює з дерева унікальні скриньки та кухонні набори. ВІДЕО
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина
02 липень, 2019, 18:30
Пішла з життя колишній головний лікар Луцької клінічної лікарні Пішла з життя колишній головний лікар Луцької клінічної лікарні
27 жовтень, 2017, 17:46
Дитячий анестезіолог не вперше був «під мухою», - головний лікар обласної дитячої лікарні Дитячий анестезіолог не вперше був «під мухою», - головний лікар обласної дитячої лікарні
11 березень, 2016, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Важкохворий хлопчик з Волині лікується у китайській клініці
Сьогодні, 13:08
 0
У Луцьку водій сів пиячити після вчинення ДТП, а потім намагався відкупитися
Сьогодні, 13:00
 0
Чим здивує Lutsk Fashion Weekend 2020*
Сьогодні, 12:59
 0
Двоє українців, які захворіли на коронавірус на круїзному лайнері, одужали
Сьогодні, 12:44
 0
У Луцьку подорожчала холодна вода: чому і на скільки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8