У Луцьку подорожчала холодна вода: чому і на скільки. ВІДЕО





Куб холодної води та стоків вартує 20 гривень 25 копійок. Це на 5 гривень 20 копійок дорожче, ніж було донедавна. Про це розповів ятослав Дмитроца.



За його словами, тариф підняли, зважаючи на подорожчання електроенергії і зростання мінімальної зарплатні.



В платіжках за березень плата за воду буде складатись з двох частин.



"Та вода, яка була спожита пропорційно до 5 лютого, буде ще по старій ціні, по дії Постанови 2019 року, а обсяг води після 5- по нових тарифах. Розбивка – є обсяг води, буде визначене денне споживання – і так буде розподілене", - розповідає перший заступник директора КП «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца.



У Луцьку тариф на холодну воду – один з найнижчих в Украні, розповів Святослав Дмитроца. Він каже – економічно обґрунтований, але прибутків підприємству не принесе. Лучани по-різному ставляться до здорожчання послуги.



"Моя сім’я 5 чоловік – двоє дітей, двоє старших і я – найстарша, води використовуємо багато, любимо бути чистими, ну а подорожчання, як ми до цього ставимось – в нас це вже звична справа", - каже лучанка Олександра Лелявська.



"Не пам’ятаю, яка була і яка стала, там невелика сума, порівняно з опаленням для мене це досить несуттєво СТИК 01.39 на все треба піднімати ціну, але давати людям заробляти", - говорить лучанин Олег Книга.



Як розповів Святослав Дмитроца, на сьогодні лучани заборгували за спожиту воду майже 13 мільйонів гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з 5 лютого здорожчали послуги з холодного водопостачання і водовідведення.Куб холодної води та стоків вартує 20 гривень 25 копійок. Це на 5 гривень 20 копійок дорожче, ніж було донедавна. Про це розповів Суспільному перший заступник керівника «Луцькводоканалу» СвЗа його словами, тариф підняли, зважаючи на подорожчання електроенергії і зростання мінімальної зарплатні.В платіжках за березень плата за воду буде складатись з двох частин."Та вода, яка була спожита пропорційно до 5 лютого, буде ще по старій ціні, по дії Постанови 2019 року, а обсяг води після 5- по нових тарифах. Розбивка – є обсяг води, буде визначене денне споживання – і так буде розподілене", - розповідає перший заступник директора КП «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца.У Луцьку тариф на холодну воду – один з найнижчих в Украні, розповів Святослав Дмитроца. Він каже – економічно обґрунтований, але прибутків підприємству не принесе. Лучани по-різному ставляться до здорожчання послуги."Моя сім’я 5 чоловік – двоє дітей, двоє старших і я – найстарша, води використовуємо багато, любимо бути чистими, ну а подорожчання, як ми до цього ставимось – в нас це вже звична справа", - каже лучанка"Не пам’ятаю, яка була і яка стала, там невелика сума, порівняно з опаленням для мене це досить несуттєво СТИК 01.39 на все треба піднімати ціну, але давати людям заробляти", - говорить лучанин Олег Книга.Як розповів Святослав Дмитроца, на сьогодні лучани заборгували за спожиту воду майже 13 мільйонів гривень.

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