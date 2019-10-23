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У Луцьку подорожчала холодна вода: чому і на скільки. ВІДЕО

У Луцьку подорожчала холодна вода: чому і на скільки. ВІДЕО
У Луцьку з 5 лютого здорожчали послуги з холодного водопостачання і водовідведення.

Куб холодної води та стоків вартує 20 гривень 25 копійок. Це на 5 гривень 20 копійок дорожче, ніж було донедавна. Про це розповів Суспільному перший заступник керівника «Луцькводоканалу» Святослав Дмитроца.

За його словами, тариф підняли, зважаючи на подорожчання електроенергії і зростання мінімальної зарплатні.

В платіжках за березень плата за воду буде складатись з двох частин.

"Та вода, яка була спожита пропорційно до 5 лютого, буде ще по старій ціні, по дії Постанови 2019 року, а обсяг води після 5- по нових тарифах. Розбивка – є обсяг води, буде визначене денне споживання – і так буде розподілене", - розповідає перший заступник директора КП «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца.

У Луцьку тариф на холодну воду – один з найнижчих в Украні, розповів Святослав Дмитроца. Він каже – економічно обґрунтований, але прибутків підприємству не принесе. Лучани по-різному ставляться до здорожчання послуги.

"Моя сім’я 5 чоловік – двоє дітей, двоє старших і я – найстарша, води використовуємо багато, любимо бути чистими, ну а подорожчання, як ми до цього ставимось – в нас це вже звична справа", - каже лучанка Олександра Лелявська.

"Не пам’ятаю, яка була і яка стала, там невелика сума, порівняно з опаленням для мене це досить несуттєво СТИК 01.39 на все треба піднімати ціну, але давати людям заробляти", - говорить лучанин Олег Книга.

Як розповів Святослав Дмитроца, на сьогодні лучани заборгували за спожиту воду майже 13 мільйонів гривень.


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Теги: вода, Луцьк, тариф
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