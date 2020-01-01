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У Луцьку водій сів пиячити після вчинення ДТП, а потім намагався відкупитися

У Луцьку водій сів пиячити після вчинення ДТП, а потім намагався відкупитися
Водій, який скоїв аварію на бульварі Дружби Народів у Луцьку, вживав спиртне, коли туди на виклик про ДТП приїхали патрульні, а згодом намагався дати їм хабар.

Про це повідомляє пресслужба патрульної порліції Волині.

Подія трапилась увечері 19 лютого.

Прибувши на місце, патрульні поліцейські відреагували на вчинене правопорушення та почали вживати заходів щодо оформлення адміністративних матеріалів за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю) КУпАП.

Та водій наполегливо пропонував поліцейським неправомірну вигоду, аби його не притягали до адміністративної відповідальності.

Патрульні попередили водія про кримінальну відповідальність за це, однак той таки поклав грошові кошти.

Після цього на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Протокол про адміністративне правопорушення порушник також отримав: за вживання алкоголю після вчинення ДТП передбачений штраф у розмірі 20 400 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

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Теги: ДТП, винуватець, Луцьк
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