Важкохворий хлопчик з Волині лікується у китайській клініці

Роман Роїк з Володимир-Волинського уже перебуває на лікуванні у китайській клініці.



Про це на своїй сторінці у facebook написала його мама Ольга Роїк.



Нагадаємо, що Ольга Роїк більше 4 років



"...На рахунок кононавурусу тут все добре, спокійно.. Доступ до магазинів з продуктами є. На процедури ходим, а це саме головне. Скажу одне є люди, які думають, а як так ти не боїшся? Скажу одне, я б не ризикувала дитиною, яка тим більше після пересадки печінки. Тому перш ніж їхати я зв'язувалась з власником клініки, як у них там з вірусом. І вони відповіли все спокійно. Спочатку було трішки страшно, особливо коли вдягали маски вже у Варшаві, адже літак з китайської авіакомпанії. Але долетівши побачила, що не так страшно,як доносять все до нас. Люди деякі вже знімають маски і ходять у вільному доступі..." - йдеться у дописі.



За словами жінки, дитина мужньо переносить усі процедури. Уже на днях їм мають дати рахунок на 3-ій курс лікування і загальна сума є досить велика.



Усі охочі допомогти можуть переказати кошти за такими реквізитами: 5168 7573 9487 3857 Ольга Роїк (мама).

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