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Важкохворий хлопчик з Волині лікується у китайській клініці

Важкохворий хлопчик з Волині лікується у китайській клініці
Важкохворий Роман Роїк з Володимир-Волинського уже перебуває на лікуванні у китайській клініці.

Про це на своїй сторінці у facebook написала його мама Ольга Роїк.

Нагадаємо, що Ольга Роїк більше 4 років бореться за життя свого сина. Перші проблеми у Ромчика помітили в перший місяць його життя. Тоді лікарі сповістили батьків, що в печінці відсутні протоки, що призводить до її цирозу. Позаду в Ромчика пересадка печінки, зупинка серця на 10 хвилин, набряк мозку, кома, крововилив. Лікарі не давали жодних шансів на життя. Однак, попри страшні прогнози медиків, після операції Роман почав самостійно дихати, почав їсти мелену їжу. В Україні його лікувати не бралися, але батьки знайшли клініку в Китаї, яка погодилась йому допомогти.

"...На рахунок кононавурусу тут все добре, спокійно.. Доступ до магазинів з продуктами є. На процедури ходим, а це саме головне. Скажу одне є люди, які думають, а як так ти не боїшся? Скажу одне, я б не ризикувала дитиною, яка тим більше після пересадки печінки. Тому перш ніж їхати я зв'язувалась з власником клініки, як у них там з вірусом. І вони відповіли все спокійно. Спочатку було трішки страшно, особливо коли вдягали маски вже у Варшаві, адже літак з китайської авіакомпанії. Але долетівши побачила, що не так страшно,як доносять все до нас. Люди деякі вже знімають маски і ходять у вільному доступі..." - йдеться у дописі.

За словами жінки, дитина мужньо переносить усі процедури. Уже на днях їм мають дати рахунок на 3-ій курс лікування і загальна сума є досить велика.

Усі охочі допомогти можуть переказати кошти за такими реквізитами: 5168 7573 9487 3857 Ольга Роїк (мама).

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Теги: Роман Роїк, Китай, клініка, лікування
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