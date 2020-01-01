Раптово стало погано на передовій: у Луцьк привезли тіло бійця з Волині





Про це у коментарі Інформаційному агентсву Волинські Новини Василь Худик.



З його слів, волинянину раптово стало погано, він звернувся до лікаря, однак той вже не зміг його врятувати.



Наразі немає інформації про причини смерті.



Забирали тіло з Волноваського району. Сьогодні, 20 лютого, чоловіка привезли до Луцька.

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