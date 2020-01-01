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Раптово стало погано на передовій: у Луцьк привезли тіло бійця з Волині

Раптово стало погано на передовій: у Луцьк привезли тіло бійця з Волині
Тіло волинянина Шпачука Бориса Миколайовича 20 лютого привезли до Луцька. Боєць 1967 року народження виконував завдання напередовій. 18 лютого йому раптово стало погано і чоловік помер.

Про це у коментарі Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомив воєнком Василь Худик.

З його слів, волинянину раптово стало погано, він звернувся до лікаря, однак той вже не зміг його врятувати.

Наразі немає інформації про причини смерті.

Забирали тіло з Волноваського району. Сьогодні, 20 лютого, чоловіка привезли до Луцька.

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Теги: волинянин, Луцьк, військовий
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