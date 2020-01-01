Раптово стало погано на передовій: у Луцьк привезли тіло бійця з Волині
Сьогодні, 13:19
Тіло волинянина Шпачука Бориса Миколайовича 20 лютого привезли до Луцька. Боєць 1967 року народження виконував завдання напередовій. 18 лютого йому раптово стало погано і чоловік помер.
Про це у коментарі Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомив воєнком Василь Худик.
З його слів, волинянину раптово стало погано, він звернувся до лікаря, однак той вже не зміг його врятувати.
Наразі немає інформації про причини смерті.
Забирали тіло з Волноваського району. Сьогодні, 20 лютого, чоловіка привезли до Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентсву Волинські Новини повідомив воєнком Василь Худик.
З його слів, волинянину раптово стало погано, він звернувся до лікаря, однак той вже не зміг його врятувати.
Наразі немає інформації про причини смерті.
Забирали тіло з Волноваського району. Сьогодні, 20 лютого, чоловіка привезли до Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині знайшли повішеним сина екснардепа
Сьогодні, 13:47
«Якби мали квартиру, одружилися б раніше»: в гостях у Вікторії Доманської та Сергія Стрихарчука. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
Раптово стало погано на передовій: у Луцьк привезли тіло бійця з Волині
Сьогодні, 13:19
Важкохворий хлопчик з Волині лікується у китайській клініці
Сьогодні, 13:08
Медіа