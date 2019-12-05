На озері на «гарячому» затримали волинянина, який ловив рибу сіткою. ФОТО
Сьогодні, 14:18
На озері Оріхівське, поблизу села Бородятино Ратнівського району,
затримали чоловіка, який ловив рибу однією сіткою.
Інцидент трапився вчора, 19 лютого, близько 14 години, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушнику не вдалося завдати шкоди рибним запасам.
На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
Пізніше, під час обстеження на тій самій водоймі знайшли безхазяйне майно. Виявили та вилучили чотири безгосподарських сіток, загальною довжиною 280 метрів.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
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затримали чоловіка, який ловив рибу однією сіткою.
Інцидент трапився вчора, 19 лютого, близько 14 години, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушнику не вдалося завдати шкоди рибним запасам.
На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
Пізніше, під час обстеження на тій самій водоймі знайшли безхазяйне майно. Виявили та вилучили чотири безгосподарських сіток, загальною довжиною 280 метрів.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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