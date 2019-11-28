На Волині розшукують злодія-рецидивіста. ФОТО

Віталія Валерійовича Соловйова, жителя села Поляна Турійського району.



Про це інформує Турійське відділення поліції на своїй сторінці у facebook.



Зазначається, що чоловік – раніше судимий за ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України «Крадіжка», який скоїв низку крадіжок на території Турійського району.



Прикмети: зріст 165 см, волосся коротке світле, палить, зловживає спиртними напоями. 15.08.1992 р.н.,



Поліція звертається до небайдужих людей при отриманні будь-якої інформації про місце перебування Соловйова В.В. повідомити поліцію за контактними телефонами: 068-736-7484, 063-991-7973 або на лінію «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За ухилення від виконання рішення суду розшукують, жителя села Поляна Турійського району.Про це інформує Турійське відділення поліції на своїй сторінці у facebook.Зазначається, що чоловік – раніше судимий за ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України «Крадіжка», який скоїв низку крадіжок на території Турійського району.зріст 165 см, волосся коротке світле, палить, зловживає спиртними напоями. 15.08.1992 р.н.,Поліція звертається до небайдужих людей при отриманні будь-якої інформації про місце перебування Соловйова В.В. повідомити поліцію за контактними телефонами: 068-736-7484, 063-991-7973 або на лінію «102».

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