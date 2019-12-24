Натиснув одну кнопку: шахраї «розвели» на гроші волинянина

У Володимирі-Волинському шахраї ошукали 60-річного жителя міста.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Зазначається, що 18-го лютого близько 16:00 невстановлена особа зателефонувала до чоловкіа з мобільного телефону, назвалась представником “ПриватБанку” та сказала натиснути кнопку “1”, так як його карта “Універсальна” заблокована.Після цього до чоловіка знову зателефонували з іншого номеру – запитати, чи виконав він вказівку. Після ствердної відповіді заявника, через декілька хвилин, на його мобільний прийшло смс-повідомлення про те, що з його банківської карти знято 400 гривень. Чоловік після цього картку заблокував.Проте, коли постраждалий звернувся наступного дня до “ПриватБанку”, оператор повідомив, що з його картки списано кредитний ліміт у сумі 20 000 гривень.