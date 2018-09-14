вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яний чоловік через балкон сусідів увірвався у квартиру до колишньої дружини та влаштував дебош. ФОТО

На Волині п'яний чоловік через балкон сусідів увірвався у квартиру до колишньої дружини та влаштував дебош. ФОТО
Опівночі 20-го лютого у квартиру на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську через балкон сусідів на другому поверсі чоловік, який зловживає наркотичними засобами та обвинувачується у крадіжках, увірвався до помешкання колишньої дружини та почав дебоширити.

Про це пише "Буг".

Перебуваючи у стані сп’яніння, вочевидь наркотичного, молодик ймовірно з допомогою вікна на першому поверсі та газової труби пробрався на балкон другого поверху, який межує з балконом його дружини. Ввійшовши в помешкання, почав кричати та агресивно себе поводив.

На щастя жінка, яка проживає з двома дітьми, була вдома не сама. Щоб вгомонити дебошира на допомогу прибігли сусіди.

“Він мені півтори роки надокучає, постійно приходить, вимагає гроші, влаштовує скандали на очах в дітей та погрожує. Цього разу також приходив ввечері. Я стараюся вирішити з ним конфлікти мирно, адже боюся за своє життя і дітей. Злякавшися, що навідається знову, попросила сестру та її чоловіка приїхати до нас. Перед тим, як увірвався до квартири через балкон телефонував і казав, що прийде з ножем, а я навіть не встигну викликати поліцію.

Ми дуже злякалися, коли побачили в кімнаті чоловіка. Був агресивний і його довелося “скрутити”. Та він так виривався, що ми троє не змогли його стримати. Дякувати Богу, на допомогу прибіг сусід. Сусіди викликали поліцію. Поки приїхали правоохоронці, чоловіка тримали”, – розповіла жінка.

На місці правоохоронці склали протокол про подію. Та чоловіка довелося відпустити, адже підстав для затримання згідно законодавства немає. Побоюючись його повторного візиту, жінка серед ночі зібрала дітей та поїхала до сестри.

Звертатися на 102 вона змушена була й вдень, 20-го лютого, бо колишній чоловік висловлює погрози спалити будинок її сестри.

28-річний мешканець Нововолинська скоїв у Нововолинську кілька крадіжок, в тому числі з квартир. Обвинувальний акт щодо нього винесли та передали до суду. Чергове засідання відбудеться 24-го березня.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.3 ст.185 КК України.

На Волині п'яний чоловік через балкон сусідів увірвався у квартиру до колишньої дружини та влаштував дебош. ФОТО
На Волині п'яний чоловік через балкон сусідів увірвався у квартиру до колишньої дружини та влаштував дебош. ФОТО
На Волині п'яний чоловік через балкон сусідів увірвався у квартиру до колишньої дружини та влаштував дебош. ФОТО
На Волині п'яний чоловік через балкон сусідів увірвався у квартиру до колишньої дружини та влаштував дебош. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, дебош
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний чоловік через балкон сусідів увірвався у квартиру до колишньої дружини та влаштував дебош. ФОТО
Сьогодні, 14:34
На озері на «гарячому» затримали волинянина, який ловив рибу сіткою. ФОТО
Сьогодні, 14:18
На Волині розшукують злодія-рецидивіста. ФОТО
Сьогодні, 14:15
На Волині знайшли повішеним сина екснардепа
Сьогодні, 13:47
«Якби мали квартиру, одружилися б раніше»: в гостях у Вікторії Доманської та Сергія Стрихарчука. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
У магазині Нововолинська, в якому дебоширив п'яний чоловік, пошкодили ролет та вікно. ФОТО У магазині Нововолинська, в якому дебоширив п'яний чоловік, пошкодили ролет та вікно. ФОТО
14 вересень, 2018, 14:13
У Нововолинську зіткнулися BMW та Hyundai. ФОТО У Нововолинську зіткнулися BMW та Hyundai. ФОТО
18 лютий, 17:51
Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО Аварія на Волині: легковик зіткнувся з мотоциклом. ФОТО
18 лютий, 00:47
Посварився з дружиною: розповіли деталі самогубства у Нововолинську Посварився з дружиною: розповіли деталі самогубства у Нововолинську
17 лютий, 21:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині п'яний чоловік через балкон сусідів увірвався у квартиру до колишньої дружини та влаштував дебош. ФОТО
Сьогодні, 14:34
 0
На озері на «гарячому» затримали волинянина, який ловив рибу сіткою. ФОТО
Сьогодні, 14:18
 0
На Волині розшукують злодія-рецидивіста. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині знайшли повішеним сина екснардепа
Сьогодні, 13:47
 0
«Якби мали квартиру, одружилися б раніше»: в гостях у Вікторії Доманської та Сергія Стрихарчука. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8