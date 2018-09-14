На Волині п'яний чоловік через балкон сусідів увірвався у квартиру до колишньої дружини та влаштував дебош. ФОТО





Про це пише



Перебуваючи у стані сп’яніння, вочевидь наркотичного, молодик ймовірно з допомогою вікна на першому поверсі та газової труби пробрався на балкон другого поверху, який межує з балконом його дружини. Ввійшовши в помешкання, почав кричати та агресивно себе поводив.



На щастя жінка, яка проживає з двома дітьми, була вдома не сама. Щоб вгомонити дебошира на допомогу прибігли сусіди.



“Він мені півтори роки надокучає, постійно приходить, вимагає гроші, влаштовує скандали на очах в дітей та погрожує. Цього разу також приходив ввечері. Я стараюся вирішити з ним конфлікти мирно, адже боюся за своє життя і дітей. Злякавшися, що навідається знову, попросила сестру та її чоловіка приїхати до нас. Перед тим, як увірвався до квартири через балкон телефонував і казав, що прийде з ножем, а я навіть не встигну викликати поліцію.



Ми дуже злякалися, коли побачили в кімнаті чоловіка. Був агресивний і його довелося “скрутити”. Та він так виривався, що ми троє не змогли його стримати. Дякувати Богу, на допомогу прибіг сусід. Сусіди викликали поліцію. Поки приїхали правоохоронці, чоловіка тримали”, – розповіла жінка.



На місці правоохоронці склали протокол про подію. Та чоловіка довелося відпустити, адже підстав для затримання згідно законодавства немає. Побоюючись його повторного візиту, жінка серед ночі зібрала дітей та поїхала до сестри.



Звертатися на 102 вона змушена була й вдень, 20-го лютого, бо колишній чоловік висловлює погрози спалити будинок її сестри.



28-річний мешканець Нововолинська скоїв у Нововолинську кілька крадіжок, в тому числі з квартир. Обвинувальний акт щодо нього винесли та передали до суду. Чергове засідання відбудеться 24-го березня.



Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.3 ст.185 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опівночі 20-го лютого у квартиру на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську через балкон сусідів на другому поверсі чоловік, який зловживає наркотичними засобами та обвинувачується у крадіжках, увірвався до помешкання колишньої дружини та почав дебоширити.Про це пише "Буг". Перебуваючи у стані сп’яніння, вочевидь наркотичного, молодик ймовірно з допомогою вікна на першому поверсі та газової труби пробрався на балкон другого поверху, який межує з балконом його дружини. Ввійшовши в помешкання, почав кричати та агресивно себе поводив.На щастя жінка, яка проживає з двома дітьми, була вдома не сама. Щоб вгомонити дебошира на допомогу прибігли сусіди.“Він мені півтори роки надокучає, постійно приходить, вимагає гроші, влаштовує скандали на очах в дітей та погрожує. Цього разу також приходив ввечері. Я стараюся вирішити з ним конфлікти мирно, адже боюся за своє життя і дітей. Злякавшися, що навідається знову, попросила сестру та її чоловіка приїхати до нас. Перед тим, як увірвався до квартири через балкон телефонував і казав, що прийде з ножем, а я навіть не встигну викликати поліцію.Ми дуже злякалися, коли побачили в кімнаті чоловіка. Був агресивний і його довелося “скрутити”. Та він так виривався, що ми троє не змогли його стримати. Дякувати Богу, на допомогу прибіг сусід. Сусіди викликали поліцію. Поки приїхали правоохоронці, чоловіка тримали”, – розповіла жінка.На місці правоохоронці склали протокол про подію. Та чоловіка довелося відпустити, адже підстав для затримання згідно законодавства немає. Побоюючись його повторного візиту, жінка серед ночі зібрала дітей та поїхала до сестри.Звертатися на 102 вона змушена була й вдень, 20-го лютого, бо колишній чоловік висловлює погрози спалити будинок її сестри.28-річний мешканець Нововолинська скоїв у Нововолинську кілька крадіжок, в тому числі з квартир. Обвинувальний акт щодо нього винесли та передали до суду. Чергове засідання відбудеться 24-го березня.Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.3 ст.185 КК України.

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