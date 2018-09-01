Від сьогодні маршрутка №26 їздить по-новому
Сьогодні, 14:55
Маршрутка №26 не їздитиме центром Луцька.
Нагадаємо, що 19 лютого на засіданні виконкому прийняли рішення про зміну схеми руху автобусів за маршрутом № 26, - йдеться на сайті Луцькради.
Від сьогодні, 20 лютого, шлях проходження за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через вулиці: Селищна, Героїв УПА, Стрілецька, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська (місце міжзмінного відстою на вул. Селищній).
Зауважують, що нині автобуси уже курсують вулицями Винниченка та Шопена і проспектом Волі.
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Нагадаємо, що 19 лютого на засіданні виконкому прийняли рішення про зміну схеми руху автобусів за маршрутом № 26, - йдеться на сайті Луцькради.
Від сьогодні, 20 лютого, шлях проходження за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через вулиці: Селищна, Героїв УПА, Стрілецька, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська (місце міжзмінного відстою на вул. Селищній).
Зауважують, що нині автобуси уже курсують вулицями Винниченка та Шопена і проспектом Волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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