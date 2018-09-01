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Від сьогодні маршрутка №26 їздить по-новому

Від сьогодні маршрутка №26 їздить по-новому
Маршрутка №26 не їздитиме центром Луцька.

Нагадаємо, що 19 лютого на засіданні виконкому прийняли рішення про зміну схеми руху автобусів за маршрутом № 26, - йдеться на сайті Луцькради.

Від сьогодні, 20 лютого, шлях проходження за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягатиме через вулиці: Селищна, Героїв УПА, Стрілецька, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська (місце міжзмінного відстою на вул. Селищній).

Зауважують, що нині автобуси уже курсують вулицями Винниченка та Шопена і проспектом Волі.


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Теги: маршрутка, №26, Луцьк, схема, рух
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